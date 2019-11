La contribution du Rwanda à la paix en RCA reconnue à travers 428 officiers de sa police

Ils sont visibles aux points stratégiques de la capitale centrafricaine, aux entrées des institutions de la République, dans le dispositif sécuritaire de hautes institutions du pays. Les casques bleus rwandais de la MINUSCA apportent un appui considérable au relèvement de la Centrafrique depuis leur déploiement en 2014, à travers le maintien de l'ordre public, le soutien aux activités humanitaires, la protection des camps de personnes déplacées, la sécurité d’autorités locales et de la Mission onusienne.

« Votre contingent exemplaire fait honneur à la République du Rwanda. De nombreuses missions sensibles vous ont été confiées, notamment la protection des institutions de l’État, et le déploiement d’une partie d’une Unité de police constituée à Batangafo pour assurer la sécurité des déplacés et de la ville. Cela témoigne de la confiance que le pays hôte et l’ONU ont placée en vous », a salué Kenneth Gluck, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, en charge des questions politiques et de la protection des civils, au cours d’une cérémonie officielle de distinction de 428 policiers rwandais, le samedi 16 novembre 2019 à Bangui, en présence du Chef de la police, le Général de Division Pascal Champion.

« Nous avons participé à des activités de police communautaire telles que l'assainissement et l'hygiène, des programmes d'assistance médicale à 420 enfants recevant un traitement au vermifuge, et soigné environ 250 patients atteints de paludisme dans les 1er et 8èmearrondissements de Bangui », a complété le commandant du contingent, l’Assistant commissaire de police Damas Gatare, dévoilant ainsi l’aspect civil et humanitaire de leur mission.

Pour sa part, le Général Champion a tenu à mettre l’accent sur l’effort du contingent de se conformer aux normes des Nations Unies en matière de représentativité des femmes : « Je voudrais relever le fait que le Rwanda, outre la qualité et la quantité, se fait remarquer par le respect du genre. En effet, des 428 récipiendaires de ce jour, 68 sont des femmes, soit 29% des effectifs », a-t-il précisé.

Rappelons que le Rwanda a fait son entrée comme pays contributeur en 2004 au Darfour. Depuis lors, il a envoyé des troupes au Soudan du Sud (UNAMISS), au Libéria (MINUL) en Côte d’Ivoire (ONUCI), au Tchad, en Sierra Léone, en Guinée et à Haïti.

