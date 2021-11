TCHAD La corruption, sujet le plus courant que les jeunes Africains entendent à propos de leur continent

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Novembre 2021





I l est peu probable que les jeunes d’Afrique du Nord se lient d’amitié, se mettent en couple ou épousent une personne originaire d’Afrique subsaharienne. Cette révélation a été faite dans le cadre du rapport « One Africa ? », qui analyse les récits sur le panafricanisme et l’intégration africaine.



L’étude a interrogé 4 500 personnes âgées de 18 à 35 ans en Égypte, au Maroc, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et au Zimbabwe pour savoir ce qu’elles pensent du fait d’être Africain, de leurs relations personnelles et professionnelles avec d’autres Africains, et si elles sont prêtes à voyager ou à s’installer sur le continent.



La plupart des jeunes Africains ont une vision positive du continent - 68 % sont très intéressés par un voyage ou une vie dans d’autres pays africains et 53 % n’ont pas d’opinion tranchée sur les Africains anglophones par rapport aux Africains francophones. Seuls 59 % des Nord-Africains se considèrent comme des Africains, tandis que 80 % des habitants de l’Afrique subsaharienne sont satisfaits d’être considérés comme tels.





Le rapport s’est également intéressé au type d’histoires que les jeunes Africains entendent, leurs sources (principalement les médias sociaux) et la façon dont ils réagissent aux histoires sur le continent - 31 % ont surtout entendu des histoires négatives, et 24 % ont très peu entendu parler des autres pays africains, tandis que 39 % ont entendu des histoires positives sur le reste du continent. Un peu plus de la moitié des Africains de l’Est (57 %) ont entendu des histoires positives sur le continent. L’histoire positive la plus fréquente qu’ils entendent est que les autres pays africains sont ouverts et amicaux.





Ils ont également une curiosité aventureuse et souhaitent en savoir plus sur d’autres pays africains, par le biais de voyages. La plupart des personnes originaires d’Afrique subsaharienne (61 %) disent qu’elles aimeraient voyager dans d’autres pays du continent, tandis que 28 % des Nord-Africains préfèrent voyager ailleurs. Les Nord-Africains sont également moins enclins à voyager en Afrique (91 %). Beaucoup pensent également qu’ils seront les bienvenus s’ils s’installent en Afrique - un sentiment soutenu par 70 % des participants qui ont une opinion positive des Africains d’autres pays vivant dans leur pays, y compris en Afrique du Sud, où 62 % des sondés ont une opinion positive des Africains d’autres pays.



L’étude a été menée par l’organisation narrative Africa No Filter en partenariat avec Facebook, la Commission de l’Union africaine et l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD). « Dans l’ensemble, ce rapport révèle que les jeunes Africains sont favorables à un continent uni et intégré. Cela est de bon augure pour les tentatives de la Commission de l’Union africaine, de l’AUDA-NEPAD et des communautés économiques régionales de faire de cet objectif une réalité par le biais de diverses politiques et accords, comme la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Bien qu’il ne couvre pas toute l’Afrique, ce rapport est une source importante d’informations sur les croyances et attitudes des jeunes. Nous espérons que c’est le début d’une meilleure coopération et que des échanges plus approfondis permettront de combler le fossé entre les décideurs politiques et la plus grande population du continent », a déclaré Mme Jennifer Chiriga, Chef de cabinet de l’Agence de développement de l’Union africaine (NEPAD).



Mme Moky Makura, Directrice exécutive d’Africa No Filter, a déclaré : « Ce que le monde croit à propos de l’Afrique est ce que l’Afrique croit à propos d’elle-même. Il était donc rassurant de voir que les résultats de ce rapport montrent que les jeunes ont une identité africaine forte, qui ne semble pas être affectée par le récit dominant d’un continent brisé et dépendant. L’intégration africaine est un moteur essentiel du développement économique du continent, mais elle nécessite que les Africains se rassemblent dans un esprit de réelle “fraternité” et de compréhension partagée de notre histoire, de notre culture et de nos récits. Ce rapport montre qu’il y a de l’espoir - mais aussi que nous avons encore du chemin à parcourir. »





Dans la même rubrique : < > Tchad : le ministère des Finances veut permettre le paiement de l'impôt par téléphone Tchad : le sit-in du Parti Réformiste devant le Palais de justice est interdit Tchad : un élève a mortellement poignardé un surveillant à N'Djamena Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)