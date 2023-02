La délégation israélienne éjectée de la salle de réunion de l'Union africaine

Les membres de la délégation ont été priés de quitter la salle pendant la cérémonie d'ouverture du sommet de l'UA. Cette demande aurait été initiée par l'Algérie et l'Afrique du Sud. Un haut fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que cet incident pourrait constituer un grave incident diplomatique.



La directrice adjointe de la division Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères, l'ambassadrice Sharon Bar-Li, a été escortée hors de la salle de réunion malgré son statut d'observatrice accréditée et ses badges. Cette situation a conduit le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat, à dénoncer cette action qui, selon lui, nuit à l'organisation de l'Union africaine et à l'ensemble du continent. Le porte-parole a également appelé les pays africains à s'opposer à de telles actions et à ne pas se laisser manipuler par un petit nombre de pays extrémistes.



L'Union africaine a été créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'unité africaine. Elle regroupe actuellement 55 États du continent et a son siège à Addis-Abeba. Israël a perdu son statut d'observateur en 2002 sous la pression du dirigeant libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi. Cependant, en 2021, l'État hébreu a retrouvé son statut d'observateur au sein de l'UA et entretient actuellement des relations diplomatiques avec 46 États africains.



Cet incident diplomatique entre Israël et l'Union africaine soulève des questions sur les relations entre les deux parties et leur avenir.