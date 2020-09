La dette publique du Togo à la fin du 1er semestre 2020, s’évalue à plus de 2000 milliards FCFA

Lomé - A la fin du premier semestre 2020 (fin-juin 2020), la dette publique du Togo s’élevait à environ 2 407 milliards de FCFA (un peu plus de 4,12 milliards $), selon les récentes statistiques de l’administration togolaise sur la question.



Cette dette, indiquent les données, reste majoritairement libellée en monnaie locale (à environ 70%) soit 1 674 milliards, en contraste des créances libellées en numéraire étranger 30% (733 milliards de FCFA). Dans le même ordre d’idée, le gros de cette dette est actuellement à long terme, des créances à plus de 12 mois d’échéance, qui représentent 2 250 milliards (soit 93% de l’encours), contre 156 milliards (7%), à court terme selon échéance initiale.



Pour ce premier semestre 2020, on note une hausse de 9,6% par rapport au semestre précédent. La dette était en effet de 2 196 milliards à la fin 2019. Cette augmentation devrait se poursuivre légèrement, notamment selon la Banque mondiale, en ligne avec les dépenses réalisées dans le cadre de la riposte à la Covid-19, et ses conséquences économiques au niveau mondial et continental.



« Le niveau de la dette publique devrait augmenter légèrement », relève l’institution de Bretton Woods dans un récent rapport. Notant ainsi que si « le risque de surendettement extérieur reste modéré », « le risque global de surendettement est élevé ». Le pays risquerait ainsi, d’ici la fin de l’année, de repasser au-dessus de la barre des 70% du PIB, après tous les efforts réalisés sur ces dernières années, pour inverser cette tendance. Ainsi, pour la Banque, « La dette publique totale est projetée à la hausse, se situant à 71,0% du PIB en 2020 ».