La diplomatie chinoise réagit à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan

Le communiqué indique que cette visite de la Présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a été faite au mépris de la vive opposition et des représentations solennelles de la Chine, .



"Cela a violé gravement le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains, impacté gravement le fondement politique des relations sino-américaines, violé gravement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, saboté gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et envoyé un grave signal erroné aux forces sécessionnistes visant l’« indépendance de Taiwan ». La Chine y exprime sa ferme opposition et sa condamnation sévère. Elle a fait des représentations solennelles et adressé sa forte protestation auprès des Etats-Unis", poursuit le communiqué.



La diplomatie chinoise rappelle qu'il "n’existe qu’une seule Chine dans le monde, Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine est l’unique gouvernement légal représentant toute la Chine. Cela est explicitement consacré par la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1971. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, 181 pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du principe d’une seule Chine. Le principe d’une seule Chine est un consensus universel de la communauté internationale et une norme fondamentale".



Le communiqué a par ailleurs rappelé la position chinoise sur la question de Taiwan : "La réunification pacifique de la Chine est une politique bien déterminée du gouvernement chinois. Réaliser la réunification du pays de manière pacifique est favorable à la grande union de la nation chinoise, à la stabilité sociale et au développement économique de Taiwan, au redressement, à la prospérité et à la puissance de toute la Chine. Le gouvernement chinois persiste dans la solution pacifique de la question de Taiwan mais il ne promet pas de renoncer à l’usage de la force armée quand nécessaire. La réunification de la Chine peut être réalisée et le sera. Aucune force au monde ne saurait empêcher le courant de l’histoire. Le peuple chinois a une ferme détermination, une forte volonté et une grande capacité pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité du territoire. Nul ne doit les sous-estimer", conclut le communiqué.