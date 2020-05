La fintech sud-africaine MAMA MONEY s’associe à WESTERN UNION pour renforcer sa présence internationale

Western Union (https://bit.ly/2U1IrTh), un des leaders des transferts de fonds et des paiements internationaux, et Mama Money (https://www.MamaMoney.co.za/), fleuron de l’industrie de la fintech sud-africaine spécialiste du transfert d’argent international, ont lancé un partenariat qui permet aux clients de Mama Money d’envoyer de l’argent à leurs proches via le réseau mondial de Western Union.

Cette collaboration permet à plus de 500 000 clients de Mama Money en Afrique du Sud d’effectuer, depuis leur smartphone, des transferts vers des milliards de comptes bancaires dans plus de 100 pays. Les fonds peuvent également être envoyés sur le réseau d’agents de Western Union, présent dans plus de 200 pays et territoires, et les bénéficiaires peuvent retirer des espèces.

Grâce à l’appli Mama Money, les clients peuvent payer leurs achats par virement bancaire direct (EFT) ou via le vaste réseau de paiement disponible chez les principaux détaillants d’Afrique du Sud, ce qui leur offrira une expérience utilisateur pratique et intuitive.

La stratégie de plateforme ouverte de Western Union permet à d’autres acteurs d’effectuer en quelques minutes des paiements internationaux1 en s’appuyant sur ses principaux atouts – notamment ses capacités de règlement mondiales, ses systèmes technologiques et la conformité de ses opérations et de son réseau.

« L’alliance du service digital innovant de Mama Money au réseau éprouvé et sécurisé de Western Union constitue un partenariat hautement stratégique. Cela nous ouvre un potentiel de croissance considérable et nous permet d’aller à la conquête de nouveaux clients notamment parmi la population non bancarisée.», a déclaré Nicolas Vonthron, Chief Operating Officer de Mama Money.

« Western Union est ravi de travailler avec Mama Money pour relier les clients à leurs proches à travers le monde entier. Les collaborations innovantes de ce type continueront à façonner les business models mondiaux tout en optimisant l’expérience des utilisateurs et en les fidélisant », a déclaré Mohamed Touhami El Ouazzani, vice-président régional Afrique de Western Union.

« Ce partenariat représente l’intégration de nos forces à un moment où nous continuons à créer des connexions pour permettre aux entreprises de développer leurs offres commerciales dans le monde en s’appuyant sur notre plateforme de transfert d’argent », a ajouté M. El Ouazzani.

L’application mobile de Mama Money permet aux clients de s’enregistrer rapidement et en toute simplicité avec leur smartphone en téléchargeant leur carte d’identité, passeport, attestation de statut de réfugié ou de demandeur d’asile via l’application. Une fois leur inscription validée en 24 heures, ils peuvent commencer à envoyer de l’argent à l’étranger.

Mama Money a établi des partenariats avec tous les principaux réseaux de distribution d’Afrique du Sud, ce qui permet à ses clients de payer leurs achats dans plus de 60 000 points de vente, comme les magasins Shoprite et Pick N Pay de tout le pays. Les petits commerces dotés d’un terminal Flash ou Selpal peuvent également accepter les paiements avec Mama Money, un avantage de taille pour les clients qui n’ont pas toujours accès à un grand détaillant.

« Grâce à cette collaboration, nous permettons à nos clients d’aider leurs proches au moment où ils en ont besoin – pour des produits essentiels comme de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction, où régler des frais de scolarité », a expliqué Mathieu Coquillon, cofondateur de Mama Money.



Selon la Banque mondiale (https://bit.ly/2AbUA0G), l’Afrique du Sud est depuis longtemps un carrefour migratoire de la région et un pays d’accueil pour les migrants, refugiés et demandeurs d’asile en provenance de divers pays africains, ainsi que pour des personnes venues d’autres continents, ce qui rappelle toute l’importance d’établir des passerelles entre les membres de cette diaspora et leurs proches grâce à des services de transfert d’argent efficients.

Les clients peuvent télécharger gratuitement l’application Mama Money depuis Google Play ou l’Apple Store. Ils peuvent aussi envoyer de l’argent par USSD en composant le *134*542#.

1. Les virements peuvent subir des retards et les services peuvent être indisponibles en raison de certaines caractéristiques transactionnelles, notamment le montant du transfert, le pays de destination, la disponibilité de la devise, la réglementation, les exigences d’identification, les horaires locaux de l’agent, les décalages horaires ou le choix d’une option différée. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Consultez les conditions pour de plus amples détails.

À propos de Western Union :

La société Western Union (NYSE: WU) (https://www.WesternUnion.com/) est un leader mondial du transfert de fonds transfrontalier inter-devises. Notre plateforme omnicanal fait le lien entre le monde numérique et le monde physique. Grâce à elle, les consommateurs et les entreprises peuvent envoyer et recevoir de l’argent, ou procéder à des paiements rapidement, facilement et en toute confiance. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant les services Western Union dans plus de 200 pays et territoires, et offrant la possibilité d’envoyer de l’argent vers des milliards de comptes. Par ailleurs, westernunion.com, notre canal ayant connu la plus forte croissance en 2019, est disponible dans plus de 70 pays et territoires pour transférer des fonds dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union transfère de l’argent afin de rapprocher les familles, les amis et les entreprises, en vue d’atteindre l’inclusion financière et de soutenir la croissance économique. Pour plus d’informations, visitez le site : www.WesternUnion.com.

À propos de Mama Money :

Mama Money (www.MamaMoney.co.za) est à la pointe de la transformation digitale dans le domaine des paiements internationaux. Nous sommes une entreprise soucieuse d’éthique et un opérateur de transfert d’argent à croissance rapide. Nous aidons les travailleurs migrants à envoyer de l’argent à leurs proches restés dans leurs pays d’origine, moyennant une commission ne dépassant pas 3%. Mama Money a développé une application intuitive, basée sur la technologie mobile, qui offre une inscription validée dans les 24 heures et permet de commencer à envoyer de l’argent en Afrique et en Asie avec un simple téléphone. D’ici la fin de 2020, Mama Money ambitionne d’être présent dans 50 pays, notamment en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'information, visitez le site : www.MamaMoney.co.za

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/south-africa...