La foi en musique : RISTEVA, un artiste tchadien qui touche les cœurs avec son gospel

Né à Sarh, au sud du Tchad, RISTEVA est un artiste gospel, auteur et compositeur. Il a grandi dans sa ville natale, où il a découvert très tôt sa passion pour la musique. C'est à Sarh qu'il fait ses débuts sur scène lors des célébrations de fin de trimestre et de fin d'année au Lycée Collège Charles Lwanga, où il livre une prestation mémorable avec son groupe d'amis.



Souhaitant se perfectionner, RISTEVA rejoint la chorale de son église locale pour apprendre les bases de la musique, renforçant ainsi son engagement.



Depuis ses années de lycée, il compose ses propres chansons. En décembre 2022, grâce à son label King District Recordz, RISTEVA sort son premier titre, "Mon Berger", accompagné d'un clip qui le fait connaître du grand public tchadien. En 2024, il enchaîne avec quatre nouveaux titres : "Comblé", "Mon seul appui", "Allons" et "Rejeté".



Passionné par l'écriture, il puise son inspiration exclusivement dans la parole de Dieu, à travers la Sainte Bible.