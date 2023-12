La force mixte Tchado-soudanaise réfute les allégations d'assistance à un groupe

Le commandement de la force mixte Tchado-soudanaise a catégoriquement démenti les accusations infondées, véhiculées par des individus mal intentionnés, prétendant que la force aurait saisi des armes et des munitions destinées aux forces rapides du général Himeti pour ensuite les remettre à un autre groupe, spécifiquement celui d'Arko Meni Manani. Ces allégations sont sans fondement, et la force mixte maintient sa position de neutralité dans les conflits soudano-soudanais. Cette attitude reflète la politique du Tchad et de son gouvernement depuis le début du conflit en avril 2023.