La jeunesse soudanaise descend dans la rue apportant l'art politique

Port Soudan s'anime la nuit lorsque les jeunes ont recours à l'art pour transmettre leurs messages sur le changement dans leur pays, remplissant les rues de musique et recouvrant de peintures les murs de la ville.



Les manifestations soudanaises ont été une source d'inspiration pour de nombreux artistes locaux et les jeunes de la ville portuaire de l'est du pays, se livrant aux arts, à la musique et à la littérature pour exprimer leur espoir d'un avenir meilleur.



L'intérêt croissant pour l'art au Soudan a eu un effet positif sur les jeunes Soudanais en aidant à combler les fossés entre les sexes et les différences culturelles, selon le chercheur social soudanais Othman Hassan.



"Nous constatons que les arts ont approfondi le concept de citoyenneté en tant que fondement principal des droits et des devoirs, indépendamment de la religion, du sexe, de l'origine ethnique ou de la race ", a déclaré Hassan.



De jeunes artistes se rassemblent en divers endroits de la ville, apportant de nombreuses formes d'art dans les rues de Port-Soudan, des chansons et des divertissements aux conférences et discussions autour des livres.



Les rappeurs se lèvent sur une scène qui a été érigée pour eux, livrant leurs rimes et leurs paroles devant une foule de personnes.



Le mois dernier, l'armée soudanaise a renversé le président Omar el-Béchir après des mois de protestations contre ses trois décennies au pouvoir.