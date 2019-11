La journaliste ougandaise Nila Yasmin, désignée la Journaliste Africaine 2019, reçoit le Prix APO Group

APO Group ([APO-opa.com](http://www.APO-opa.com)), le leader du conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, a annoncé que la journaliste ougandaise Nila Yasmin est la lauréate du tout premier Prix APO Group de la Journaliste Africaine de l’année. Ce prix récompense, célèbre et encourage les femmes journalistes […]

APO Group ([APO-opa.com](http://www.APO-opa.com)), le leader du conseil en re...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...