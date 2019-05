La journée du sport à Accra c’est Youth, Environment/Education, Sports and Solidarity (YESS) !!

Vendredi 10 mai 2019, s’est tenu l’événement YESS « Youth, Environment/Education, Sports and Solidarity » à l’Université du Ghana. Organisé conjointement par l’Ambassade de France au Ghana et l’entreprise française Decathlon, installée depuis 2 ans à Accra, son objectif était de supporter la pratique du sport et ses valeurs (solidarité, cohésion, respect, fraternité…),de renforcer les liens entre les jeunesses du Ghana et de la France, tout en sensibilisant les participants à la préservation de l’environnement.

Journée du sport à Accra

Ce sont environ 300 enfants et leurs accompagnateurs, 20 coachs de l’enseigne Décathlon Ghana, l’ambassadeur de France Anne Sophie Avé et son équipe qui se sont réunis à l’université du Ghana – Legon pour célébrer le sport et ses valeurs ! Ces élèves provenaient de différentes écoles ghanéennes , Bishop Girls Basic School, Al-Waleed comprehensive basic school, Muslim institute school, Sakumono complex 1 primary school, University of Ghana basic school, Lekma 1&2 primary school mais aussi du Lycée Français d’Accra et de la German-Swiss school.

La promotion de la pratique du sport, comme vecteur de bonne santé, ses valeurs (solidarité, fraternité, convivialité, respect) était le maître mot de la journée. Les différentes écoles se sont affrontées, dans la joie et la bonne humeur, lors de différentes compétitions comme le football, le tir à la corde ou encore le relai.

University of Ghana basic school s’est brillamment illustrée en remportant la compétition du tir à la corde ainsi que celle du relai. Les gagnants ont eu la chance de se voir récompensés par un trophée remis par la Vice-Ministre Régionale, Hon. Elizabeth Sackey pour le tir à la corde et par le Vice-Ministre de la jeunesse et des sports, Hon. Perry Curtis Kwabla Okudzeto, pour le relai. Sakumono complex 1 primary school, pour sa part, remporté le tournoi de football pour lequel elle s’est vue remettre le trophée par la Star du football ghanéen Abédi Ayew Pelé.

D’autres activités proposées par Décathlon Ghana ont permis de faire découvrir le tennis de table, le tir à l’arc ou encore le badminton aux enfants.

Sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement

Cette première édition de YESS avait également pour objectif de faire de la protection de l’environnement un thème important durant cette journée. Comme l’a souligné l’Ambassadeur de France au Ghana Anne Sophie Avé : ’’ Il est nécessaire de faire participer les jeunes à des activités sportives mais également les sensibiliser à la protection de l’environnement’’

Le but ? Éveiller de façon ludique les consciences à la nécessité de préserver la planète, notamment à travers les activités de réutilisation de bouteilles plastiques, proposées par Plastic Punch, une ONG qui travaille à préserver l’environnement et la biodiversité, et un quizz sur les bonnes pratiques environnementales. En outre, Comme l’a rappelé le Directeur Général du Ghana Education Service, Prof. Kwasi Opoku-Amankwa, (représentant le Ministre de l’Education Dr. Matthew Opoku Prempeh) : ’’Je crois qu’il est important de sensibiliser les élèves à ce sujet dès leur plus jeune âge afin qu’ils soient conscients tout au long de leur vie adulte et qu’ils contribuent à créer une société soucieuse de l’environnement’’.

Cet évènement fut l’occasion de resserrer les liens entres les jeunesses du Ghana, de la France mais aussi de ses voisins comme l’Allemagne et la Suisse. Le sport a ainsi été le trait d’union entre les peuples dont les principes coïncident avec les valeurs essentielles de nos pays.

Merci à tous nos sponsors d’avoir permis de faire de cet évènement un grand succès : Total Ghana, Voltic, Nestlé Ghana, Koala et Golden Exotics.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition avec encore plus d’écoles et d’autres activités à découvrir !

