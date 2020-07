INTERNATIONAL La libération du plein potentiel de la 5G peut "entraîner la réussite commerciale"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Juillet 2020





Une synergie entre cinq grands domaines technologiques est primordiale



Lors de l'ouverture du Better World Summit, qui se déroule en ligne du 27 au 30 juillet 2020, M. Guo Ping, Président tournant de Huawei, a expliqué comment la synergie entre les cinq principaux domaines technologiques permettra de libérer le plein potentiel de la 5G pour favoriser la réussite commerciale. Des intervenants de China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA, et 3GPP/ETSI ont également été rejoints par plusieurs milliers de participants en ligne de plus de 80 pays pour explorer comment les technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent alimenter une nouvelle croissance économique aujourd'hui et dans un monde post-pandémique.



Lutter ensemble contre la pandémie grâce à la technologie



Lors de son discours d’ouverture, M. Guo Ping, le Président tournant de Huawei a déclaré : « En tant qu'entreprise TIC, c'est notre responsabilité d'utiliser la technologie dont nous disposons pour aider à endiguer et à vaincre cette pandémie. Avec nos partenaires et nos clients, y compris les opérateurs et les entreprises de tous types, nous pouvons utiliser les solutions technologiques pour avoir un impact positif sur nos communautés. »



« En nous appuyant sur notre expérience des premiers foyers d'infection, nous avons mis au point neuf solutions basées sur des scénarios qui font appel aux TIC pour aider à combattre la pandémie. Qu'il s'agisse du déploiement de réseaux hospitaliers, de la consultation à distance, de l'éducation en ligne ou du redémarrage des gouvernements et des entreprises, nous avons partagé notre expérience et nos capacités pour aider à contrôler la propagation du virus et à rouvrir les économies. » a-t-il ajouté.



Libérer le plein potentiel des 5G : synergie entre cinq grands domaines technologiques



Il existe aujourd’hui plus de 90 millions d'utilisateurs 5G dans le monde. « Alors que le déploiement de la 5G commence à s'achever, nous devons nous concentrer davantage sur les applications industrielles. Cela nous aidera à libérer tout le potentiel de la 5G. » a souligné M. Guo Ping.



L'argument commercial en faveur du réseau 5G ne se résume pas à une meilleure connectivité. Lorsque des technologies comme la 5G, l'informatique, le Cloud et l'IA se rejoignent, elles se renforcent mutuellement et créent de nombreuses opportunités dans cinq grands domaines technologiques : la connectivité, l'IA, le Cloud, l'informatique et les applications industrielles.



M. Guo Ping a également insisté en rappelant que « pour que la 5G réussisse sur le plan commercial, toute l'industrie doit travailler ensemble. Les applications industrielles verticales ne peuvent être reproduites à l'échelle que lorsque des normes industrielles unifiées et un écosystème collaboratif sont en place. Pour aller de l'avant, Huawei va redoubler d'efforts pour doter nos partenaires des capacités dont ils ont besoin. Nous allons promouvoir l'innovation conjointe et stimuler la croissance pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. »



Concilier les objectifs à court et à long terme : un déploiement bien défini pour une valeur maximale



En conclusion de cette première journée de conférence, Huawei propose 3 orientations majeures pour les opérateurs : Les opérateurs doivent donner la priorité à l'expérience utilisateur et dépenser l'argent là où il est le plus nécessaire pour maximiser la valeur des réseaux existants ; les opérateurs doivent tirer le meilleur parti des réseaux 4G et FTTx existants et les intégrer aux nouveaux réseaux 5G grâce à une coordination globale et à une planification précise ; les plans de déploiement de la 5G doivent donner la priorité aux foyers d'infection et aux applications clés de l'industrie.





