La ministre Gould conclut son voyage en République du Congo et en République démocratique du Congo

Le Canada apprécie ses partenariats de longue date en Afrique et demeure déterminé à travailler avec ses partenaires africains pour bâtir un monde plus prospère, plus durable et plus pacifique.

La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, a conclu aujourd’hui une visite de quatre jours en République du Congo et en République démocratique du Congo au cours de laquelle elle a rencontré des représentants du gouvernement, des partenaires et de la société civile pour discuter de collaboration dans les domaines de l’aide humanitaire, de la santé, de l’éducation, de la sécurité économique, des changements climatiques et de la sécurité régionale.

En République du Congo, la ministre a annoncé que le Canada apporterait une aide aux familles touchées par les inondations qui ont dévasté certaines régions du pays.

En République démocratique du Congo, la ministre a annoncé que le Canada continuerait de contribuer à la lutte contre le virus Ebola et de répondre aux besoins humanitaires. La contribution du Canada à la lutte contre le virus Ebola aidera à contrôler l’épidémie et à renforcer le système de soins de santé dans les régions du pays touchées par le conflit.

La promotion de l’égalité des genres, de la paix et de la sécurité était au cœur de la visite de la ministre dans la région. La ministre Gould a rencontré des militantes des droits des femmes et des survivantes de violence fondée sur le genre qui, grâce à l’aide du Canada, reçoivent maintenant des services de santé, un soutien psychosocial, de la formation et un accès à la justice.

Au dernier jour de son voyage, la ministre a rencontré des membres des Forces armées canadiennes déployés dans le cadre de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, avec qui elle a discuté du rôle du Canada dans le maintien de la paix dans la région.