La nouvelle technologie brevetée TAIVOS™ de TECNO Mobile bientôt reine du marché ?

Posez la question à n’importe quel amateur de photographie : quelles sont les photos les plus difficiles à prendre avec un téléphone ? Immanquablement, la réponse sera : les photos de nuit. Bien que la technologie des appareils photo progresse et que nos smartphones soient capables de faire mieux que ce que nous attendons d’un appareil photo numérique classique, la photographie nocturne reste un défi pour les téléphones mobiles, même lorsqu’ils sont dotés de nouveaux algorithmes d’amélioration de l’image qui contribuent à repousser les limites : la majorité des utilisateurs éprouvent toujours des difficultés à obtenir des photos de nuit parfaites.

Selon des informations récentes, la série TECNO CAMON 15 (www.Tecno-Mobile.com) dont le lancement est attendu prochainement sera dotée d’une nouvelle technologie brevetée appelée TAIVOS™ (pour TECNO AI Vision Optimization Solution). Il s’agirait d’un microprocesseur dédié qui fonctionnera avec des algorithmes d’IA pour effectuer un travail spécifique : faciliter considérablement la photographie de nuit, ses processus et ses défis, en rendant les images plus claires, en optimisant la prise de vue de nuit pour apporter une amélioration globale grâce à des algorithmes d’imagerie à haute performance.

Le système TAIVOS™ synthétise jusqu’à 15 images avec un temps de réponse de seulement 4,68 secondes alors que la plupart des autres smartphones réalisent cette performance en 5,5 secondes, voire 7 secondes. Les photographies prises avec TAIVOS™ sont construites à partir d’un ensemble de 15 prises de vue qui sont analysées puis recombinées pixel par pixel, pour donner vie de manière saisissante à chaque élément de vos images, avec un contraste optimal. Quelle que soit l’heure et la luminosité, cette technologie ravira les amateurs de photos, notamment pour leurs prises de vue de nuit lorsque les couleurs ont naturellement tendance à se fondre les unes dans les autres et à s'assombrir une fois la nuit tombée.

D’après les tests, TAIVOS™ permet également d’améliorer d’autres effets photo grâce à sa capacité d’augmenter la netteté et la luminosité des signaux d’image numérique. Le microprocesseur de TAIVOS™ est le chaînon qui manquait pour combiner un appareil photo de pointe et de puissants algorithmes et les faire travailler ensemble pour fournir des résultats impressionnants.

Le système TAIVOS™ est conçu pour fonctionner à un niveau qui offre des performances d’imagerie de nouvelle génération. Disposer d’un appareil photo capable de filtrer le bruit visuel indésirable de vos images, même dans un local sombre, vous offre un avantage considérable en termes de performances. Quelle que soit la partie du spectre lumineux dans laquelle se trouvent les sujets que vous voulez photographier, TAIVOS™ est conçu pour réagir rapidement à votre environnement afin d’isoler et d’optimiser les éléments de la scène à capturer, grâce à sa capacité à prendre en charge des algorithmes d’amélioration des images basés sur l’IA.

Doté de la technologie TAIVOS™ et d’une puce SONY, le TECNO CAMON 15 a tout pour devenir le roi du téléphone-appareil photo…

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/what-is-the-...