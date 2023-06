TCHAD

La pollution de N'Djamena transformée en opportunité économique grâce au recyclage du fer

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 22 Juin 2023

VIDÉO. La pollution causée par les morceaux de fer dans la capitale N'Djamena n'est plus une préoccupation. Elle est devenue une opportunité offrant des emplois aux adolescents et adultes. Les pièces provenant de vieux générateurs, voitures, camions, gros-porteurs, moulins et morceaux de fer utilisés dans les garages, abandonnés par les usagers, alimentent une activité lucrative pour de nombreux jeunes et commerçants.