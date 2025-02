TCHAD La prostitution : une pratique indigne qui prend de l’ampleur dans la société tchadienne

Alwihda Info | Par clarisse Mogota - 6 Février 2025



La prostitution n’est pas seulement une question individuelle, mais un problème social et économique qui touche toute la communauté. Il est urgent d’agir en offrant des alternatives viables aux jeunes filles concernées, afin de leur permettre d’avoir un avenir plus stable et digne.





La prostitution consiste à s’engager dans des relations sexuelles en échange d’une rémunération. Elle peut être exercée indépendamment ou sous le contrôle d’un proxénète. Cette pratique, qui prend de plus en plus d’ampleur dans la société tchadienne, influe négativement sur de nombreuses jeunes filles.



Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines femmes et jeunes filles se tournent vers la prostitution : La pauvreté et le chômage, qui les poussent à chercher un moyen de survie.

Le manque d’éducation et d’opportunités professionnelles.

La migration, qui peut les exposer à des situations précaires.

Les violences et abus sexuels, qui fragilisent psychologiquement certaines victimes.

Les inégalités de genre et la discrimination.

L’influence des pairs et le suivisme.

La consommation d’alcool et de drogues, qui peut les maintenir dans cette activité.

La stigmatisation sociale, qui empêche parfois leur réinsertion dans la société.

Les conséquences désastreuses de la prostitution Cette pratique indigne entraîne des conséquences graves, tant sur les personnes qui la pratiquent que sur la société en général.



Conséquences sur les prostituées : Des risques sanitaires élevés : maladies sexuellement transmissibles (MST), VIH/SIDA, grossesses non désirées et avortements dangereux.

Des traumatismes psychologiques : anxiété, dépression, troubles post-traumatiques.

L’exposition aux violences et à l’exploitation : agressions physiques, viols, exploitation par des proxénètes.

Un risque de perte de vie dans des circonstances tragiques. Ces jeunes filles perdent souvent leur respect et leur dignité aux yeux de la société et risquent de ne pas pouvoir fonder un foyer stable, comme l’ont fait les générations précédentes. Cette situation favorise l’augmentation du nombre d’enfants des rues, issus de relations non désirées ou abandonnés par des mères en difficulté.



La prostitution perpétue les inégalités économiques et de genre, renforçant les stéréotypes sur les femmes. Elle est souvent associée à des activités criminelles : trafic de drogue, blanchiment d’argent, traite des êtres humains. Elle favorise l’exploitation des personnes vulnérables et l’augmentation de la criminalité dans certaines zones.



Que faire pour lutter contre ce phénomène ?



Bien que certaines personnes considèrent la prostitution comme une activité socio-économique, il est indéniable qu’elle a un impact négatif croissant sur la société tchadienne.



Le gouvernement et les autorités compétentes doivent mettre en place des mesures concrètes pour encadrer et limiter cette pratique, notamment en proposant : Des centres de formation professionnelle (couture, coiffure, artisanat) pour offrir des alternatives économiques aux jeunes filles en situation de précarité.

Des campagnes de sensibilisation pour informer sur les dangers de la prostitution et promouvoir des valeurs de dignité et d’autonomie financière.

