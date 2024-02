La révolution du casino en direct est signée par Pragmatic Play

Beaucoup d'efforts ont été déployés pour cette grande version. Cela se traduira-t-il par un jeu passionnant ? Nos experts et joueurs de Ice Casino ont voulu tester ce produit de suite.







Boom City se concentre sur les jeux de dés



Une toile de fond sur le thème de la ville est, évidemment, essentielle et associée au titre du jeu en direct. De plus, il ajoute du charme à cette version. Le terrain formé d’une grille de 6x6 domine l'aire de jeu, vous obligeant à être attentif. Sous le grand écran, nous voyons également deux dés géants, les vrais protagonistes de cette machine à sous spéciale.







Le fonctionnement de Boom City est remarquablement simple. Chaque position sur le terrain de jeu correspond à un côté des deux dés :







● le dé de couleur bleu détermine la position horizontale,

● le dé doré contrôle la position verticale.





Les caractéristiques de base de Boom City



Le schéma de jeu comporte :







● des multiplicateurs,

● trois icônes de jeu bonus

● le symbole PowerUp.





Les joueurs placent des paris sur les 36 cases formées par la grille 6x6 et les gains sont attribués par le lancement de deux dés. Ces derniers peuvent accorder l'un des trois jeux bonus, attribuer un prix en espèces instantané et augmenter davantage les gains grâce à une fonction Power-Up où les carrés sont multipliés de manière aléatoire.







Tout au long de Boom City, des prix instantanés en espèces sont affichés sur le plateau de jeu :







● les prix en bronze sont multipliés par 1,

● les prix en argent par 2

● les prix en or par 5,

● en revanche, les symboles de buste entraînent une perte instantanée.





Les fonctions supplémentaires de Boom City



Le bonus PowerUp est le plus simple de toutes les fonctions disponibles. Lorsque les dés sélectionnent l'icône PowerUp, ils augmentent tous les multiplicateurs visibles sur le plateau. Le jeu relance alors les dés avec les gains augmentés. Le déclenchement d'une fonction après l'activation de PowerUp augmentera le gain total.







La Dice Battle : la bataille de dés



Cette fonction oppose les deux dés qui travaillent habituellement ensemble. Au début du tour, les joueurs doivent choisir entre le dé bleu et le dé doré. Une fois que vous avez fait votre choix, Boom City lance les dés plusieurs fois. Les chiffres que le dé affiche sont des points qui se transforment en multiplicateurs à la fin du bonus.







Si vous pronostiquez correctement le côté gagnant, vous recevez à la fois le multiplicateur du côté gagnant et celui du côté perdant. Si vous vous trompez, vous ne recevez que le multiplicateur de votre camp.







Le Lucky Drop : la goutte chanceuse de Boom City



Le bonus Lucky Drop est le suivant sur la liste. Choisissez l'un des six numéros du dé. Les deux dés sont lancés six fois au total. Le multiplicateur augmente chaque fois que le numéro que vous avez choisi est tiré par les dés.







Boom or Bust : l’essor ou le déclin ?



Enfin, nous avons le tour de bonus Boom or Bust, comportant sept tours, et vous pouvez vous arrêter après chacun d'eux. Chaque tour a des multiplicateurs plus élevés mais aussi un risque accru de perdre. Choisissez l'un des six numéros qui peuvent apparaître sur un dé. Si votre numéro n'obtient pas de croix rouge, vous recevez un prix et pouvez progresser dans le tour de bonus. L'obtention de la croix rouge donne le multiplicateur garanti le plus bas.







Un succès pour Boom City en direct de Pragmatic Play ?



Le format populaire du jeu de Boom City sera capturé par des caméras 4K utilisant un flux à faible latence. Le studio Pragmatic Play fournit aux utilisateurs un historique détaillé des paris et la possibilité de discuter avec un animateur engageant, ainsi qu'avec d'autres joueurs et une assistance en direct pour créer une expérience engageante et divertissante.







Yossi Barzely, directeur du développement commercial de Pragmatic Play, déclare que Boom City offre divers bonus, fonctionnalités et réalisations qui plairont aux fans de casino en direct et à ceux qui apprécient généralement les offres plus larges du développeur. Son gameplay très divertissant offre aux joueurs de casino en ligne des possibilités de prise de décision qui renforcent l'engagement et propose également un gain maximal massif de 20 000 pièces.







De plus, le tout est joué dans un ensemble personnalisé qui crée une expérience unique, amusante et facilement consommable par tout le monde.







L'utilisation des chiffres des dés pour choisir la position gagnante à chaque tour est ingénieuse. Nous apprécions également la façon dont ce jeu utilise le hasard physique et numérique pour créer des résultats divertissants. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau jeu de casino en direct à jouer, alors Boom City devrait figurer en tête de votre liste de priorités !