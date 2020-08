La saison 2019-2020 du championnat national de rugby à XV a redémarré le 20 août 2020 tout comme le 7ème tournoi national féminin de rugby à 7

Après plusieurs mois d’arrêt, en raison de l’épidémie de Covid-19, le championnat national de rugby à XV et les tournois nationaux féminins de rugby à 7 reprennent prudemment en Tunisie, Seuls les catégories seniors sont autorisées à reprendre les compétitions, conformément à la décision des autorités compétentes via un calendrier bien défini et des mesures de précaution bien déterminées.

Depuis le début de la crise, la fédération Tunisienne de Rugby a fait remonter méthodiquement et régulièrement les besoins et les leviers nécessaires pour assurer une continuité de la compétition sportive.

M.Nouredine Amara, le Directeur technique national de la Fédération Tunisienne de Rugby a déclaré < >

