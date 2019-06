Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com) , leader en solutions d'imagerie, a lancé ce lundi à Nairobi Canon Discovery Week. A cette occasion, un safari photo a été organisé à Nairobi par les très célèbres photographes Jonathan et Angela Scott. Les Scott ont partagé leur passion pour l'Afrique et ont révélé certains de leurs secrets pour capturer au sein d'une photo la beauté des paysages africains et des animaux qui y vivent.

La Semaine de la Découverte Canon est dédiée aux photographes, qu'ils soient professionnels, amateurs ou occasionnels. En plaçant les relations humaines au cœur de son ADN, Canon saisit l'opportunité d'interagir avec les clients kenyans qui apprécient leurs produits d'imagerie. Par conséquent, la semaine proposera diverses activités permettant aux gens de tester les derniers appareils photo, d'interagir avec les experts Canon, d'améliorer leurs compétences créatives et professionnelles en photographie et de donner vie à leurs histoires avec des solutions d'impression.

Découvrir la passion

La culture du client de Canon est basée sur l'excellence des partenaires du Groupe et sur une stratégie d'innovation très active afin de toujours fournir une qualité d'image de pointe. Les photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité grâce à des produits récemment lancés tels que le Canon EOS RP, l'appareil photo plein cadre sans miroir compact, léger et pratique avec un système EOS R innovant sans miroir plein cadre, le Canon EOS 250D, l'appareil photo DSLR le plus léger au monde avec un écran mobile et la Canon Zoemini, une imprimante de poche portable et légère, équipée de la technologie ZINK™ (zero ink - sans encre).

La Canon Academy offrira trois Masterclass Classes ; la première, consacrée à la prise de vue des paysages et de la faune, sera animée par Jonathan et Angela Scott. Les Master Classes auront lieu le 24 juin (de 18h à 20h) au Musée National de Nairobi et les deuxième et troisième ateliers sur la technique du portrait auront lieu les 26 juin (de 15h à 18h) et 29 juin (de 10h à 13h) au Kenyatta Avenue-Cameras Africa & Park Suites Snap Shot Kenya. L'Académie Canon donne aux participants l'opportunité de recevoir des conseils d'experts pour améliorer leur technique photographique globale.

Découvrir l’assistance

Canon s'engage à être toujours plus proche de ses clients et saisit chaque opportunité d'interagir avec eux. Tout au long de cette semaine, les clients auront l'occasion, les 25, 27 et 28 juin, de faire vérifier et nettoyer gratuitement leurs appareils photo dans un des magasins Anisuma, Cameras Africa et Snapshot respectivement. Cette activité orientée services permet également aux participants d'échanger avec des experts Canon. Les sessions donnent aux utilisateurs d'appareils photo Canon accès à des trucs et astuces ainsi qu'à des connaissances pratiques pour tirer le meilleur parti de leur équipement.

Amine Djouahra, Senior Sales & Marketing Manager - B2C, Canon Central and North Africa, a déclaré : « Depuis 30 ans, avec l'histoire des produits EOS, Canon a su développer sa gamme d'appareils photo en prenant en compte les commentaires de nos clients, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils souhaitaient. En fait, nous sommes très fiers de nos nouveaux produits Canon lancés récemment et qui sont très innovants dans leur catégorie : le Canon EOS 250D, l'appareil photo reflex numérique le plus léger du monde avec écran mobile ; le Canon EOS RP, petit et léger, un appareil sans miroir plein cadre pratique qui offre un potentiel optique plein cadre ; la Canon Zoemini, une imprimante photo portable légère au format de poche. Tout au long de la semaine, diverses activités seront proposées pour tester les appareils Canon en conditions réelles. Cette expérience donnera aux visiteurs l'occasion de s'immerger dans différentes expériences qui leur offriront l'opportunité de développer leurs compétences de manière significative avec les conseils de l'équipe Canon. »

Découvrir la créativité

L'interaction créative entre les clients de Canon et ses experts repose sur une véritable passion commune pour la photographie. Canon invite les Nairobiens à une séance photo gratuite où ils peuvent se faire photographier en portrait. Les clients repartiront avec une photo couleur A4 professionnelle imprimée sur les imprimantes rechargeables à haut rendement de la série PIXMA G de Canon, qui offrent une meilleure valeur sans compromettre la qualité. Ce sera l'occasion pour les clients d'échanger sur les techniques essentielles pour capturer leur meilleur profil pour de beaux portraits. Les séances de photographie de portrait Meet the Expert auront lieu les 25, 27 et 28 juin (de 14h à 18h) dans les magasins Cameras Africa et Snapshot.

Enfin, il sera également possible, en se rendant au Junction Mall le 27 juin, au Jamia Mall et au magasin Mafrac les 28 et 29 juin, de profiter des activations Canon. Les clients peuvent interagir avec l'équipe Canon pour une session pratique en utilisant les appareils photo Canon et en imprimant des photos sur les imprimantes à réservoir d'encre rechargeable de Canon Série G. Ces imprimantes intuitives donnent des résultats incroyablement surprenants tout en offrant une meilleure qualité à un prix abordable.

Amine Djouahra, Senior Sales & Marketing Manager - B2C, Canon Afrique du Nord et Afrique centrale, a conclu : « Cette semaine témoigne de notre engagement à maintenir une relation étroite avec les utilisateurs de nos produits. C'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre d'événements pour faciliter l'interaction entre nos équipes et nos clients. Nous voulons créer autant d'opportunités de rencontres que possible qui permettent aux utilisateurs de bénéficier des conseils d'experts, de partager de vrais retours d'expérience et pour nos équipes Canon de transmettre les attentes de nos clients aux équipes R&D afin de proposer des produits toujours plus innovants. Canon Discovery Week est aussi l'occasion de remercier nos clients pour leur fidélité et de leur offrir certains de nos produits phares à un prix réduit. »

