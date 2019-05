La série à succès "Ma Grande Famille" à l'honneur au Discop Abidjan

Abidjan – À l’occasion de la 6ème édition du DISCOP Abidjan, le marché de l’audiovisuel africain, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2019 en Côte d’Ivoire, le GROUPE CANAL+ présentera ses différents projets et mettra à l’honneur les talents derrière sa série à succès « Ma Grande Famille », portée par Akissi Delta. Série ambitieuse d’histoires croisées, « Ma Grande Famille » aborde avec humour des sujets de sociétés tels l’éducation, la sexualité, la santé et les mœurs en Afrique.



10 ans après le tournage de la série culte à succès « Ma Famille » qui a fédéré des millions de téléspectateurs sur le continent africain, Akissi Delta s’est lancé le défi de produire « Ma Grande Famille », une version moderne de la série qui a très vite su trouver son public en Côte d’Ivoire mais aussi à travers toute l’Afrique et même au-delà. Avec le soutien du GROUPE CANAL+ par le biais de sa chaîne A+ qui assure 100% du financement, cette production est composée de 469 épisodes de 26 minutes chacun et est diffusée sur les chaînes A+ et A+IVOIRE depuis le 15 janvier 2019.



4 ans après le 1er clap de tournage, Akissi Delta a bénéficié du soutien des producteurs/réalisateurs Djira Youssouf et Alex Ogou pour atteindre ce beau résultat actuellement en diffusion sur nos antennes. Les acteurs phares de « Ma Famille » tels que Michel Bohiri, Michel Gohou, Clémentine Papouet, Digbeu Cravate, ont tous repris leurs rôles respectifs dans « Ma Grande Famille », aux côtés d’autres acteurs célèbres venus de toute l’Afrique Francophone. Faustin SUKARI dit Elombe (RDC), Ebenezer Kepombia (Cameroun), ATT Junio (Mali), Sékou Oumar Sidibé (Burkina Faso), Lamine Ndiaye (Sénégal) se donnent la réplique pour une production qui traverse les frontières.



À l’occasion du DISCOP 2019, le GROUPE CANAL+ organise une session le mercredi 29 mai dès 17h30 pour présenter sa stratégie en Afrique. Cette dernière lui a permis depuis 10 ans de développer la production originale africaine et de soutenir les talents sur le continent. Cette présentation sera assurée par Damiano Malchiodi, Directeur Général de A+ et A+IVOIRE et Cécile Gerardin Responsable Production Fiction de CANAL+ International. La soirée sera clôturée par un cocktail à l’honneur de l’équipe de « Ma Grande Famille » d’Akissi DELTA.



Le DISCOP est aussi l’occasion pour le GROUPE CANAL+ d’aller plus loin et d’ouvrir la discussion sur des sujets importants. Plus tôt dans la journée, à 11h30, CANAL+ participera à une table ronde sur « La place des femmes dans les médias » pour parler de l’importance de féminiser le secteur.



« LE GROUPE CANAL+ souhaite devenir un moteur de la production audiovisuelle en Afrique et prendre part aux discussions qui comptent et feront évoluer le secteur. Nous sommes un véritable partenaire des réalisateurs du continent et cette collaboration a pour objectif de donner plus de visibilité aux talents », déclare Damiano Malchiodi, Directeur Général d’A+ et A+IVOIRE.