La société américaine Marathon Oil Corporation augmentera ses investissements en Guinée équatoriale à la suite d'une réunion avec S.E. Président Obiang Nguema Mbasogo

Marathon Oil Corp, l'un des plus grands investisseurs dans le secteur de l'énergie en Guinée équatoriale, s'est engagé à accroître ses investissements dans l'infrastructure requise pour soutenir la vision du gouvernement concernant le méga hub du gaz et l'initiative de l'Année de l’investissement à la suite d'une réunion avec S.E. le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

En compagnie de S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures, le président Obiang Nguema Mbasogo a rencontré cette semaine le président-directeur général de Marathon Oil Lee Tillman et le vice-président Mitch Little pour discuter des plans d'avenir à court et à long terme de Marathon Oil dans le pays.

Marathon Oil a réitéré son engagement envers la Guinée équatoriale et envers le développement du méga hub du gaz du pays, y compris le déblocage de fonds pour promouvoir la livraison de gaz des pays voisins et des champs transfrontaliers afin de maximiser les installations existantes et éventuellement envisager un deuxième train de GNL. Marathon Oil a également déclaré son soutien aux efforts du Ministère pour construire une raffinerie modulaire à Punta Europa en entreprenant une étude conceptuelle pour le compte du Ministère.

« Les performances rigoureuses et constantes de Marathon permettront à la Guinée équatoriale de continuer à compter sur un partenaire qui a fait ses preuves en matière de gestion de projets gaziers de classe mondiale. Je ne doute pas que sous la présidence de Lee Tillman, Marathon continuera d'être un partenaire solide, résilient et bien positionné pour l'avenir de la Guinée équatoriale », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures

Marathon Oil continue de donner la priorité au projet de remblayage d’Alen en cours de mise en œuvre avec Noble Energy, Glencore, Atlas et Gunvor. Des efforts sont en cours pour accélérer la livraison du gaz d'ici la fin de l'année 2020, alors qu'il est actuellement prévu pour le premier trimestre 2021. Le projet est une étape importante vers le remplacement de la baisse de production du champ d'Alba.

En outre, les deux parties ont convenu de commencer immédiatement des études de faisabilité concernant la production d'essence et autres dérivés à partir de méthanol, en coordination avec le ministère des Mines et des Hydrocarbures. « Le président Obiang attend et exige de mon ministère et de Marathon, aujourd'hui et à l’avenir, de travailler à la création d'un ensemble intégré de solutions nécessaires – allant de la production efficace d'hydrocarbures en Guinée équatoriale à l'élaboration de politiques qui encouragent les investissements à long terme qui créent des emplois et des opportunités pour nos citoyens », a ajouté le Ministre Obiang Lima.

De nombreux investisseurs étrangers prévoient d'augmenter leurs investissements en Guinée équatoriale cette année, ou d'entrer sur le marché pour saisir plusieurs opportunités dans les chaînes de valeur des hydrocarbures et des mines dans le cadre de l'initiative Année de l'investissement.

Les détails du programme sont disponibles sur www.investineg.com et les investisseurs intéressés sont encouragés à contacter le ministère des Mines et des Hydrocarbures pour discuter des opportunités d'investissement et des projets.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/houston-base...