La société américaine VFuels remporte l'appel d'offres pour l'étude de faisabilité, d'ingénierie et de conception d’une raffinerie modulaire en Guinée équatoriale

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures, soutenu par son partenaire stratégique Marathon Oil Corp., a attribué à la société nord-américaine VFuels Oil & Gas Engineering (VFuels), l'étude de faisabilité pour la construction d'une raffinerie modulaire à Punta Europa, Malabo. VFuels, qui s'est avéré être le gagnant de l'appel d'offres, sera en charge de l'étude de faisabilité qui comprendra l'ingénierie et la conception d'une raffinerie modulaire de 5000 b/j pour fournir des produits raffinés pour la consommation nationale. L'étude devrait être livrée dans les 12 semaines suivant la signature du contrat.

Ce projet fait partie de l'initiative de l'Année de l'investissement 2020 promue par le ministère des Mines et des Hydrocarbures, qui recherche des investissements pour une raffinerie modulaire dans la région continentale, pour la construction de réservoirs de stockage et la promotion d'autres projets dérivés du méthanol, entre autres.

« Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de ce projet avec un objectif important pour éviter les ruptures de stock et fournir des produits raffinés de meilleure qualité aux opérateurs économiques et au grand public, » a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « L'expérience et les antécédents de VFuels dans l'ingénierie et la conception de raffineries modulaires au niveau international, pourraient être bénéfiques pour ce projet et la Guinée équatoriale », a ajouté le ministre Obiang Lima.

Le prix fait notamment suite à une rencontre en janvier entre S.E. le président Obiang Nguema Mbasogo, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, le PDG de Marathon Oil Lee Tillman et son vice-président Mitch Little, au cours de laquelle Marathon Oil a réitéré son engagement envers la Guinée équatoriale et le développement de son méga hub gazier. Marathon Oil avait alors déclaré son soutien à la construction d’une raffinerie modulaire à Punta Europa en entreprenant une étude conceptuelle au nom du ministère. Les deux parties avaient également convenues de commencer immédiatement des études de faisabilité concernant le les dérivés du méthanol, en coordination avec le ministère des Mines et des Hydrocarbures.

À propos de VFuels :

VFuels (www.VFuels.com) est une société d'ingénierie, de conception et de fabrication de pétrole et de gaz qui se spécialise dans l'équipement de processus modulaire. VFuels conçoit et fabrique des raffineries modulaires et des usines de gaz en utilisant son expérience et son expertise dans la construction modulaire. Son équipement modulaire est fabriqué dans des conditions contrôlées à Houston, au Texas, entièrement assemblé et testé avant expédition à l'étranger, et installé sur le site de chaque client en beaucoup moins de temps que la construction traditionnelle ne l'exigerait.

