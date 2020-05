La technologie TAIVOS™ du TECNO CAMON 15 : le déclic pour des photos de nuit d’une clarté exceptionnelle

Équipé d'un appareil photo SONY de pointe et reconnu comme leader du marché, le TECNO CAMON 15 est un des smartphones les plus attendus du printemps. TECNO Mobile (www.TECNO-Mobile.com) a par ailleurs déposé la marque TAIVOS™, acronyme de TECNO AI Vision Optimization Solution, une nouvelle technologie utilisée sur la série TECNO CAMON 15.

TAIVOS™ est une technologie de traitement du signal. En d'autres termes, il s'agit d'un microprocesseur dédié qui fonctionne avec des algorithmes IA pour améliorer significativement la photographie de nuit. TAIVOS™ optimise les processus et rendus en éclaircissant les images, améliore les prises de vue de nuit, et renforce les performances générales grâce à de solides capacités d'algorithme d'imagerie.

TAIVOS™ permet de réaliser des synthèses comprenant jusqu'à 15 images avec une durée de traitement de seulement 4,68 secondes, alors que la plupart des smartphones n'atteignent ce résultat qu'en 5,5 secondes, voire 7 secondes. Cela signifie que les photos prises avec TAIVOS™ sont conçues à partir d'un ensemble de 15 images pouvant être analysées et recombinées pixel par pixel, capturant de manière dynamique chaque élément avec un contraste optimal. Cette technologie est particulièrement utile pour les amateurs de photos prises à toute heure de la journée, y compris de nuit, car les nuances du soir ont naturellement tendance à se mélanger et à s'assombrir après la tombée de la nuit. Les utilisateurs seront émerveillés par ces magnifique photos. En effet, TAIVOS™ est capable de filtrer le bruit de l'image et d'optimiser sa luminosité pour tirer des photos claires, équilibrées et éclatantes, même dans des conditions de faible éclairage.

Alors que la série TECNO CAMON 15 fait ses débuts officiels sur le marché, il est déjà avéré que le TECNO CAMON 15 offre des performances exceptionnelles, tant pour la photographie ultra lumineuse que pour la prise de vue de nuit. Quelles sont les autres avantages que TAIVOS™ apporte à la série TECNO CAMON 15 en plus de l'appareil photo Sony et de la prise de vue de nuit ?

Un appareil photo déployable de 32 MP

CAMON 15 Premier apporte aux utilisateurs de nouvelles façons ludiques d'activer leur appareil photo. Dès son ouverture, l'appareil photo frontal se déploie de l’appareil et l'objectif transparent de 32 MP est prêt à immortaliser vos meilleurs moments.

Récemment optimisés, les algorithmes faciaux offrent des effets intégrés de beauté naturelle, ce qui vous épargne le temps nécessaire aux retouches. Avec le nouveau HDR, vous pouvez prendre un selfie net et lumineux dans n'importe quelle situation. L'appareil photo POP-UP est doté d'une réaction antichute intelligente et d'une forte résistance aux interférences magnétiques, garantissant ainsi une expérience de selfie inégalée.

Un super grand angle de 115° et des gros plans à 2 cm

La caméra secondaire de 5 MP permet un super grand angle de 115 degrés, qui élimine la distorsion et vous permet de zoomer à moins de deux centimètres de votre cible lors de prises de vue en très gros plan. En prenant des photos avec un super grand angle de 115°, vous ne manquerez plus le moindre détail d’un paysage. La fonction anti-distorsion permet quant à elle d'enregistrer la scène exactement comme dans la réalité.

La prise de vue rapprochée extrême de 2 cm vous permet de découvrir la beauté invisible de votre environnement.

Grâce à l'objectif AI Bokeh Effect de 2 MP, à l'objectif AI et au processeur optique TAIVOS™ Ultra Night Lens de la série CAMON 15, les utilisateurs disposent d'un appareil photo pour zoomer, prendre des panoramiques et gérer toutes les conditions d'éclairage, de jour comme de nuit.

Détection de scène par IA

L’intelligence artificielle du CAMON 15 Premier assure les fonctions de détection, de reconnaissance de la luminosité, de stabilisation de l'image et de traitement. Par ailleurs, la détection de scène n'est qu'une des nombreuses fonctions du téléphone conçues pour fonctionner avec l'intelligence artificielle et des algorithmes améliorant votre expérience photographique.

Le nouveau mode de scène mixte multidimensionnelle en format portrait gère à la fois les scènes simples et mixtes, avec un taux de détection de 90%. Une fois la scène reconnue, l'appareil utilise l'optimisation IA appropriée, ce qui vous permet de prendre des photos plus réalistes et plus détaillées.

Une beauté personnalisée grâce à Beautification 3.0

La fonction Beautification 3.0 du CAMON 15 est déclinée en trois types d'effets intégrés, avec divers réglages de l'interface utilisateur et un aperçu en temps réel. L'algorithme d'optimisation de la beauté reconnaît un total de 18 éléments structurels du visage, en utilisant un embellissement stéréoscopique 3D et une amélioration intelligente des tons pour aider à mettre en valeur les caractéristiques naturelles de chaque personne. Vous pouvez également utiliser IA Body Shaping pour enrichir la silhouette de vos sujets, et la fonction Portrait Bokeh 2.0 pour optimiser les effets d'arrière-plan pour des portraits plus séduisants.

Une interaction sociale amusante

Dans la lignée des précédents AR Stickers et AR Emojis, nous proposons cette fois-ci 12 AR Stickers et 4 AR Emoji exclusifs du club de foot de Manchester City en cadeau aux utilisateurs.

Des expressions GIF et des stickers TECNO X Manchester City exclusifs ont été ajoutés pour dynamiser vos interactions sociales. Générez en un clic des GIF amusants et intéressants pour exprimer toutes vos humeurs !

Enregistrement vidéo courte durée

Le mode d’enregistrement vidéo courte durée arrive avec neuf styles de filtres, l’optimisation IA de la beauté, la prise de vue grand angle, la lecture rapide et les modes 15s et 60s. Plus aucun moment ne vous échappera !

128 Go de ROM + 6 Go de RAM et une batterie longue durée de 4 000mAh pour des performances sans précédent

La mémoire ROM de 128 Go offre plus d'espace pour stocker vos données et vous évite de devoir trier régulièrement vos photos pour libérer de l'espace. La mémoire vive de 6 Go offre des performances à la fois fiables et sans compromis. Le multitâche et les jeux ont encore gagné en rapidité et en fluidité.

La batterie de 4 000mAh garantit une alimentation homogène, au travail et dans la vie quotidienne.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/taivostm-on-...