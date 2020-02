La transition énergétique africaine gagne en puissance à l’heure où Siemens Gamesa construit la première installation renouvelable à Djibouti

Le parc éolien de 59MW augmentera de près du double la capacité de production d'électricité installée actuellement dans le pays ; Le projet aidera à réduire le coût de l’électricité, augmenter l’indépendance énergétique et diminuer l’émission de CO 2 du pays ; Premier projet de Siemens Gamesa (https://www.SiemensGamesa.com/) avec la participation d’un investisseur africain.

Les ratios d’accès à l’énergie et de fiabilité en Afrique sont les plus bas au monde tandis que le coût de l’énergie fait partie des plus élevés. Conformément à son engagement à fournir une énergie plus propre, plus fiable et plus abordable en Afrique, Siemens Gamesa a scellé un contrat portant sur la construction de la première installation d’énergie renouvelable destinée à la République de Djibouti.

Malgré un fort potentiel en ressources à Djibouti et les opportunités d'exportation transfrontalière, 110.000 foyers demeurent sans accès à l'électricité dans le pays. Avec une capacité de 59MW, ce nouveau parc éolien fera presque doubler la capacité de production d'électricité installée actuellement dans le pays, qui provient aujourd’hui entièrement de sources de combustibles fossiles.

La nouvelle installation, qui fait partie d’un programme national de développement des énergies renouvelables en expansion, permettra de fournir une énergie propre, de réduire le coût de l’électricité et encouragera les 940 000 habitants de Djibouti et ses industries clés à renforcer leur indépendance énergétique et leur développement économique.

« Accéder à une énergie abordable est la clé pour soutenir un développement durable et une croissance économique à long terme. L’industrialisation, l’amélioration de l’agriculture ou encore l’expansion de systèmes hydraulique municipaux dépendent de l’accès à une énergie fiable et rentable » explique Markus Tacke, PDG de Siemens Gamesa. « Ce projet est une suite concrète de l’engagement de Siemens Gamesa qui vise à façonner un avenir durable pour l’Afrique. »

Les 17 turbines éoliennes du type SG 3.4-132 seront installées près de la crique de Goubet vers le Golf de Tadjoura, sur un site de 395 hectares à Djibouti. Une solution d’interconnexion électrique, un travail civil et dix kilomètres d’infrastructures routières internes seront construits dans le cadre du projet. Siemens Gamesa assurera également la maintenance du parc éolien, qui prévoit sa mise en opération mi-2021, pour une durée minimale de dix ans avec possibilité de renouvellement. L’électricité générée sera vendue par le consortium à l’entreprise nationale de génération d’énergie « Electricité de Djibouti », pour une période de 25 ans.

Il s'agit du premier projet de Siemens Gamesa en Afrique avec la direction et la participation d’un investisseur Africain. Le projet est développé par un consortium de quatre entités : Africa Finance Corporation, la Banque de développement Allemande FMO, Climate Investor One (Fond d’investissement Allemand en énergie verte en Afrique, en Asie et en Amérique Latine) et l’entreprises locales Great Horn Investment Holdings SAS. Le projet est couvert par MIGA, l'Agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale.

"Nous estimons que c'est le début d'un nouvel accord de partenariat et nous comptons sur la vaste expérience de Siemens Gamesa dans la région pour assurer la réalisation du projet dans les délais convenus", a déclaré Osaruyi Orobosa-Ogbeide, vice-président du développement des projets et des investissements de la Africa Finance Corporation.

Les énergies renouvelables, clés du développement africain

La rapidité de développement des économies et la forte croissance démographique augmentent la demande en énergie en Afrique. L’énergie éolienne a le potentiel de jouer un rôle important dans le renforcement de la croissance du continent, notamment à travers la création d’emplois et l’élargissement de son secteur industriel. De nombreux pays ont désormais mis en place des plans ambitieux en matière d'énergie renouvelable, tels que l’Egypte qui prévoit de s'approvisionner en énergie renouvelable à hauteur de 20% de la production totale d'électricité d'ici 2020, ou le Maroc, qui prévoit d'en produire 52% d'ici 2030. Djibouti constitue un marché pour un potentiel additionnel (plusieurs nouveaux sites déjà identifiés) étant donné que la charge de base est destinée à favoriser la production intermittente d'énergie.

Siemens Gamesa mène cette transition énergétique. L’entreprise continue de renforcer sa position en tant que numéro un du marché de l’énergie éolienne au sein du continent, où elle a déjà installé des projets en Egypte, en Afrique du Sud, au Maroc, au Kenya, dans les Îles de Mauritanie ou encore en Algérie, représentant ainsi 55% de toute l’énergie éolienne du continent. Son usine de pales à Tanger (Maroc) représente un engagement majeur pour le futur durable de toute la région, étant la première usine de son genre d’un fabricant d’éoliennes en Afrique et au Moyen Orient.

