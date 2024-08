Lac Tchad - Victoire contre Boko Haram : les habitants de Kukawa retrouvent leurs foyers

Après les succès de l'opération "LAKE SANITY II" menée par la Force multinationale mixte (MNJTF), la communauté de Kukawa connaît un regain de paix et d'unité. Les PDI (Personnes déplacées internes) retournent joyeusement dans leurs maisons ancestrales à Kukawa, marquant une étape importante vers la stabilité et le développement de la région.



Cet événement symbolique est célébré par les dirigeants locaux, dont le représentant de la circonscription de Kukawa, l'honorable Karta Maina, ainsi que le président Alhaji Abba Fugu et le chef de district Alhaji Kachalla Mamman selon la Force Multinationale Mixte.



L'opération "LAKE SANITY II" a permis d'éliminer les terroristes, de récupérer des caches d'armes et d'obtenir la reddition de plusieurs militants, créant un environnement plus sûr pour le retour des résidents déplacés.



Kukawa, une partie vitale de l'émirat de Borno, redevient un foyer pour ses habitants qui cherchent à reconstruire leur vie et leur communauté.



Les efforts collectifs en faveur de la paix et de la réconciliation créent un précédent prometteur pour l'ensemble de la région, notamment pour les villes voisines comme Cross Kukawa et Baga.



Le retour des PDI à Kukawa est vu comme une lueur d'espoir pour les autres communautés touchées par le conflit, alimenté par la résilience et la détermination du peuple.