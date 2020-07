Lac Tchad - antiterrorisme : "La ligne rouge a été retracée" (ministre armées)

Le ministre délégué à la Présidence, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, est en déplacement dans la province du Lac dans le cadre d'une mission de suivi et de supervision.



Il a donné dimanche de nouvelles orientations aux autorités administratives et aux forces armées. "La ligne rouge a été retracée. Nous avons constaté qu'avant, la population déborde cette zone avec le bétail et que Boko Haram en profite pour prendre des animaux. Nous avons recadré", a indiqué le général Mahamat Abali Salah.



Selon lui, "les acquis de l'opération Colère de Bohoma doivent être protégés et suivis. Cette opération est historique et nous a permis de gagner beaucoup de terrain."



"Nous suivons nos forces de défense qui sont ici pour que toutes le terres, les zones soient surveillées et que l'ennemi ne gagne pas de terrain. Même pas un mètre carré de notre territoire tchadien", a ajouté le ministre.



Le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah devrait se rendre dans les différentes secteurs militaires pour encourager les forces armées déployées sur le terrain.