Lac Tchad : l'image de la NASA qui fait froid dans le dos

Il y a environ 7 000 ans, un vaste lac s'étendait sur des centaines de kilomètres carrés à travers le centre-nord de l'Afrique. Connu par les scientifiques sous le nom de lac Mega Tchad, il couvrait plus de 400 000 kilomètres carrés à son apogée, ce qui le rend légèrement plus grand que la mer Caspienne, le plus grand lac de la Terre aujourd'hui.



Le lac Tchad moderne n'a rétréci qu'à une fraction de sa taille précédente, mais les preuves des anciens rivages du lac sont encore gravées dans des paysages désertiques - à des centaines de kilomètres des rives du lac moderne.



Les données d'élévation de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) révèlent les anciens rivages du lac. Sur la carte ci-dessus, les zones de faible altitude apparaissent plus sombres. Une image de l'Operational Land Imager (OLI) sur Landsat 8 marque l'emplacement du lac actuel. Les données d'altitude mettent en évidence des flèches de sable et des crêtes de plage qui se sont formées le long des rives nord-est du lac Mega Tchad.