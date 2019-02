Lac Tchad : recrudescence des attaques de Boko Haram

Six filles enlevées par Boko Haram ont pu s’échapper ce samedi des mains de leurs ravisseurs dans la province du Lac Tchad. Elles avaient été enlevées il y a cinq jours.



Une source locale nous confirme que la nébuleuse secte Boko Haram a visité une autre localité, ce samedi 23 février vers 16 heures. Les éléments de Boko Haram se sont infiltrés dans le village de Bla-Koufoua et ont attaqué six pêcheurs sur leur lieu de travail. Ils ont tué l'un des pêcheurs tandis que les cinq autres ont pris la fuite, selon source proche d’une autorité traditionnelle dans les zones insulaires.