Lagos – Nigéria sert d’exemple pour les autres pays africains dans le domaine de politique de contenu local

Pendant la réunion d’engagement médiatique tenue à Abuja, le Secrétaire Exécutif de Nigerian Content Development & Monitoring Board (NCDMB), Engr. Simbi Wabote a exprimé son opposition à la création de multiples Conseils de Contenu Local.

Selon lui, « NCDMB peut modifier ses modèles afin de convenir aux autres secteurs. À notre avis, c’est le moyen prudent d’étendre et ancrer les politiques de contenu local au Nigéria. » Le Conseil National envisage de développer l’existant Acte de Contenu Local de 2010 pour inclure d’autres secteurs d’économie pour assurer la domiciliation des projets et contacts.

Tout semble indiquer que le Nigéria consolide son implémentation de contenu local et sert d’exemple pour les autres pays africains dans le domaine de politique de Contenu Local. Célébrant les réussites de Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act neuf ans après son implémentation, l’industrie affronte de nouvelles perspectives de croissance.

Nigéria – ayant signé Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) – est un des derniers pays de l’Afrique à entrer l’entité des 54 nations Africaines qui cherchent à réduire les barrières économiques et créer une union douanière.

Engr. Wabote considère également que l’adhésion à l’entité est une source d’avantages pour les entreprises locales de services pétroliers et gaziers sans menacer la souveraineté nationale.

Il a dit : « Si vous pensez à la population de l’Afrique, le marché potentiel et le niveau de développement général des pays, il n'y a pas de limite pour les fabricants qui font des investissements judicieux, qui offrent la bonne qualité et qui entrent en collaborations avec d’autres. »

L’accent mis sur la réduction du cycle de passation des marchés et les liens sectoriels et commerciaux a caractérisé l’agenda du Contenu Local du Nigéria au cours des dernières années.

Communiquer le plan pour le développement ultérieur du contenu local sera la priorité de 9th Practical Nigerian Content Forum. Engr. Simbi Wabote joindra plus de 600 intervenants de l'industrie pendant quatre jours de Practical Nigerian Content Forum les 2 – 5 Decembre à Yenagoa, Bayelsa, Nigeria. Le Forum est reconnu comme la plate-forme principale rassemblant les intervenants clés du gouvernement et de l'industrie pour maximiser les opportunités commerciales et d’augmenter l’implémentation de contenu local. Venez rencontrer les représentants du Gouvernement et la chaîne de valeur pétrole et gaz pour discuter les moyens de libérer le potentiel de l’Industrie par le Contenu Local à 9th Practical Nigerian Content Forum.

Pour trouver plus d’information, visitez : https://www.CWCPNC.com/

Contact Média :

Natalia Kuniewicz

Marketing Executive

Tél. : +234 809 357 2101

Email : nkuniewicz@thecwcgroup.com

Source : https://cwcgroup.africa-newsroom.com/press/lagos--...