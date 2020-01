Lançamento bem-sucedido de EUTELSAT KONNECT

O satélite EUTELSAT KONNECT foi lançado com sucesso na Órbita de Transferência Geoestacionária pela Arianespace utilizando um foguete Ariane 5 que descolou do Centro Espacial da Guiana em Kourou, Guiana Francesa, às 21h05 (horário universal) (22h05 CET) no dia 16 de janeiro. A separação do satélite totalmente elétrico ocorreu após um voo de 27 minutos […]

