Lancement Du Family Rugby Day Sur L’ile Maurice

La Rugby Union Mauritius (http://MauritiusRugby.org/) a lancée en même temps que la RWC vendredi 20th septembre et Samedi 21st septembre 2019 la saison rugbystique, le premier round cowboy 7s s’est deroulé dans l’ouest au complexe sportif de Riverland.

Un week-end 100% rugby avec la RWC2019

En cette période de coupe du monde, nos jeunes rugbymen avaient envie de rechausses les crampons. Plus de 400 joueurs sont donnés rendez-vous a Tamarin ce week-end.

Au programme,

43 Matchs de rugby ont rythmes la journée. Les supporters ont encourages avec ferveurs leurs équipes dans une ambiance plus que chaleureuse. Barbecue, music et surtout l’ouverture de la coupe du monde retransmis en direct au Riverland.

Une atmosphère trés rugby avec 2 matchs de RWC de haut niveau ou la France a remporté son premier match face a l’argentine tandis que l’Afrique du sud s’est incline face aux Allblacks.

Déclaration DTN : Jean-Baptiste Gobelet

« On a assisté à une trés belle journée de rugby, je tiens a féliciter les organisateurs du Cowboys7s qui ont su gérer les 43 matchs durant le wkend. Cote sportif Le nombre de joueurs et la qualité de jeu a nettement augmenté J’ai particulièrement apprécié le nombre de personne autour du stade, de plus en plus de parents accompagnent leurs enfants, cela amène une ambiance familiale. Les Jeunes joueurs, parents et coachs se sont retrouvés ensemble après a supporter soit les Français ou les Sud-Africains pour leur premier match de coupe du monde. L’emotion etait au rendez-vous.

Le concept du family rugby day est en train de prendre ses marques, ces moments de partage autour de matchs, barbecue, musique sont unique et tout le monde a l’air de prendre du plaisir. »

