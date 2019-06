Lancement au Cameroun de l’outil Adapt’Action de l’Agence française de développement

L’Ambassadeur de France, le Ministre de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable et le directeur de l’Agence française de développement au Cameroun ont lancé, lundi 10 juin 2019, l’outil Adapt’Action. Cet outil, mis au point par la France, vise à accompagner les pays dans l’adaptation au changement climatique.

Conclu en décembre 2015 lors de la Cop21, l’Accord de Paris a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, mais également de s’y adapter. Pour ce faire, les états signataires ont pris des engagements appelés Contributions déterminées au niveau national (CDN). L’Agence française de développement (AFD) a développé l’outil Adapt’Action pour accompagner les pays les plus vulnérables, dont le Cameroun, dans la mise en œuvre de ces engagements. Avec un budget de 30 millions d’euros (près de 20 milliards de FCFA), Adapt’Action propose une assistance technique et du renforcement de capacités pendant quatre ans, en partenariat avec Expertise France.

Cet outil a été officiellement lancé au Cameroun lundi 10 juin 2019 par la signature d’un protocole d’entente entre le Ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, la France, l’AFD et Expertise France. S.E.M. Pierre Hele, Ministre de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, S.E.M. Gilles Thibault, Ambassadeur de France au Cameroun, et M. Benoît Lebeurre, directeur de l’AFD au Cameroun, se sont réunis au Ministère de l’Environnement pour procéder à cette signature.

