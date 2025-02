Lancement de l’A3PDT : Un engagement pour la gestion durable des ressources pétrolières au Tchad

L'Association Action pour la Protection des Produits Pétroliers et de la Durabilité au Tchad (A3PDT) a officiellement lancé ses activités le 8 février 2025 à travers un point de presse au CEFOD. Son président, Dourbaga Ouangda Francis, a souligné que la création de l’association découle des pénuries récurrentes de gaz butane, ayant conduit à une augmentation de l'utilisation du bois de chauffage et aggravé la déforestation.



L’A3PDT vise à protéger et gérer durablement les ressources naturelles, en particulier les produits pétroliers, en promouvant une exploitation responsable. Ses actions incluent : l’appui aux autorités locales, la surveillance du marché pétrolier, la lutte contre la fraude, la sensibilisation des citoyens et la promotion du mix énergétique.



L’association prévoit des campagnes de sensibilisation, le renforcement des capacités des acteurs du secteur et la collaboration avec les communautés locales pour assurer une gestion durable des ressources.



Enfin, l'A3PDT appelle les institutions publiques, les entreprises et la société civile à s’unir pour garantir un avenir durable et une meilleure gouvernance des ressources naturelles au Tchad.