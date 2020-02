Dans le cadre du 33 e Sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, de l' intégration africaine et togolais à l' étranger, Pr Robert Dussey, représentant SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République togolaise, a présenté le 10 Février une communication sur au nom du Togo sur le lancement de la « Décennie des racines africaines et diasporas ».

Cette initiative togolaise, « Cadre de Lomé », vise à mettre en place une plate-forme pour la préparation et la promotion des projets, des initiatives et des événements ayant trait aux racines africaines et diasporas et vise principalement à:

proposer un programme périodique présentant des événements par les opérations nationales et phares;

offrir une vitrine internationale pour les projets réalisés par les différents pays;

assurer la coordination et la cohérence des actions proposées;

mobiliser les participants aux événements offerts par différents pays.

Le ministre Robert Dussey a souligné, lors du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, la nature inclusive du Cadre de Lomé vise à regrouper et fédèrent des initiatives en vue de renforcer le rôle et les contributions des personnes de racines et des diasporas africaines au développement économique de la continent.

Après la communication du ministre Robert Dussey lors du Sommet de l'Union africaine, une grande majorité des pays ont adhéré à l'initiative du Togo et la présidence de l'Union africaine a souhaité réaffirmer l'importance de la question des racines et des diasporas africaines. Un consensus a émergé sur la mise en place d'un comité de haut niveau pour préparer le contenu et les conditions de la mise en œuvre de cette plate-forme panafricaine.

Un appel à propositions de projets ouverts à tous les pays africains est prévue pour l'identification, l'étude et la sélection des projets qui peuvent être inclus dans le programme continental de la Décennie des racines africaines et Diasporas.

Grâce à ce cadre innovant pour la coopération entre les pays africains, l'objectif est de mieux impliquer les Africains de l'extérieur et de renforcer les liens entre les Afro-descendants, les communautés d'origine africaine, les diasporas et leur continent, « terre mère. « , L'Afrique. L'objectif est de rendre les acteurs stratégiques de l'Afrique dans le développement de l'Afrique.

En tant que tel, le Togo prépare la première « diaspora africaine Forum économique » , ce qui rend Lomé la capitale des racines et des diasporas africaines.

