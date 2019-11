Canon (Canon-CNA.com), leader mondial des solutions d'imagerie, est fier d'annoncer le lancement de la première Canon Discovery Week en Algérie - une série d'événements dédiés aux photographes, télé diffuseurs, partenaires et à toute la communauté Canon en Algérie.

La Canon Discovery Week vise à renforcer les liens entre Canon et la communauté d’utilisateurs Et ce grâce à un programme complet d'ateliers, de rencontres d’échanges et de formations. Ces diverses activités permettront ainsi aux experts de Canon et aux invités spéciaux de prodiguer des conseils et de partager les meilleures pratiques avec les participants, mais également d’être à leur écoute afin d'améliorer les produits et services de demain. Plus important encore, la Discovery Week est une célébration de la grande communauté Canon en Algérie.

La Discovery Week accueillera les reporters, personnalités influentes et opérateurs de chaines de télévisions algériennes dans le cadre d’une série d'événements dédiés. La semaine commencera officiellement par une conférence de presse et le lancement en Algérie de l'appareil photo grand format sans miroir EOS R de Canon, à l'hôtel Sofitel Alger Hamma Garden, le 25 novembre, à 11h00. La conférence de presse sera suivie d'une session interactive avec des journalistes-blogueurs, soulignant l'engagement de Canon envers la communauté journalistique.

Découvrez la photographie

Lundi après-midi, l'un des ambassadeurs de Canon, Paolo Verzone, animera une masterclass de photographie en paysage dynamique. Démontrer les caractéristiques incroyables et les meilleures pratiques de l'EOS R, tout en offrant un regard d'expert sur la photographie en paysages dynamiques, comme l'heure bleue, thème qui sera repris le lendemain matin, lors de la promenade photo.

En effet, mardi matin, une promenade photo très matinale sera organisée par l'équipe Canon pour les passionnés de photo qui pourront découvrir Alger, à l’heure bleue, au moment où le soleil offre sa première lumière sous l'horizon.

« Les heures bleues sont des moments spéciaux pour nous, photographes. Nous aimons la lumière et nous aimons encore plus le crépuscule, » déclare Amine Djouahra, Directeur Commercial et Marketing - B2C, Canon Central and North Africa. « Cette couleur bleue magique du ciel, au moment où le soleil caché illumine l'atmosphère au-dessus de lui, offre des conditions uniques. Il met l'accent sur les éléments sombres et clairs d'un paysage aux teintes changeantes de bleus, de jaunes et de tout ce que l'univers nous apporte. »

La séance photo débutera le mardi 26 novembre à 6h, suivie d'un petit-déjeuner avec quelques-uns des plus célèbres influenceurs d'Algérie. Le lendemain, les photographes chevronnés et néophytes pourront se perfectionner lors des ateliers de prise de vue et de montage de la Discovery Week. Les étudiants de la Canon Academy découvriront également un certain nombre d'événements exclusifs et complémentaires.

Découvrez les technologies cinématographiques et celles liées à la diffusion

Les sociétés de diffusion joueront également un rôle important au cours de la Discovery Week, et souligneront le rôle de soutien majeur que joue déjà le CCNA dans la télévision algérienne et sur tout le continent africain. Mardi 26 novembre, l'ambassadeur Canon Sébastien Devaud donnera un aperçu de la dernière technologie Multicam de Canon et des objectifs de diffusion.

La semaine se terminera par une journée consacrée à l'industrie cinématographique. Les cinéastes algériens d'aujourd'hui et de demain se réuniront pour un atelier d'écriture de scénario et de scénarimage, mettant en lumière le rôle de premier plan de Canon dans l'écosystème du cinéma et des médias audiovisuels.

Découvrez quelques-uns des principaux produits Canon

Cette semaine sera également marquée par le lancement de l’appareil photo Canon EOS R, la toute dernière évolution de la célèbre série EOS. Un système sans précédent avec une monture d'objectif RF révolutionnaire et un boîtier de caméra plein cadre sans miroir pour des résultats saisissants. Les quatre objectifs RF qui réinventent l'optique Canon et les trois adaptateurs de montage en option contribuent à assurer la portabilité de ce système avancé, conçu pour emmener les conteurs visuels d'aujourd'hui dans le monde de demain.

Mardi, alors que les meilleurs revendeurs d'équipements d'Algérie prendront connaissance de la proposition commerciale de Canon lors d'une conférence dédiée aux distributeurs, les participants pourront découvrir les derniers produits et services Canon de première main avec les experts du CCNA dans le cadre de l'événement Touch and Try de la Discovery Week, avec notamment :

Le système EOS R , une innovation sans précédent. En sortant aujourd'hui le premier boîtier EOS R, Canon fixe ainsi de nouveaux standards pour les appareils photo de demain. Avec son autofocus le plus rapide au monde, il s'agit également du premier appareil photo qui soit capable d’effectuer une mise au point extrêmement précise, et ce même lorsque les conditions d'éclairage sont particulièrement faibles. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/2OldKWm

Le RF 15-35mm F2.8L IS USM et le RF 24-70mm F2.8L IS USM , des zooms standard hautes performances pour tous les professionnels et amateurs. Ces objectifs permettent aux photographes et aux vidéastes de prendre des images fixes et animées de haute qualité dans tous les domaines (panoramas, architecture, portraits, nature, sport, médias...). En savoir plus sur les produits : http://bit.ly/2OK0sls & http://bit.ly/2DkqOFq

L'incroyable kit de voyage - EOS2000D, qui comprend la dernière génération d'appareil photo EOS - alliant des commandes à écran tactile familières, une qualité d'image inégalée et un viseur optique, le tout proposé dans un modèle portable. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/35ziltT

L'EOS 90D, un appareil reflex numérique rapide et fiable , doté d'un boîtier familier et robuste, idéal pour les photographes de sport et de nature. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/2XNTbVF

Les caméscopes professionnels Canon XA55/XA50 4K offrent des prises de vue 4K complètes. Compacts et légers, ils proposent des fonctions professionnelles. Le XA55 / XA50 offre une image 4K UHD de haute qualité avec des caractéristiques avantageuses, telles que l'AF CMOS double pixel. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/2OJf7NP

Caméscopes professionnels Canon XA40 : Caméscope 4K XA ultra-compact et professionnel, pas plus grand que la paume de la main, avec un objectif zoom optique 20x compact, un capteur CMOS avec processeur DIGIC DV6. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/2DuizXv

Canon EOS C500 Mark II : Système Cinema EOS de nouvelle génération, capteur 5.9K Full Frame 5.9K intégré dans un boîtier Cinema EOS compact et fiable nouvellement développé, cet appareil offre une nouvelle inspiration et une grande flexibilité pour tous les directeurs de la photographie. En savoir plus sur le produit : http://bit.ly/2OJi1SA

Les dernières imprimantes à réservoir d'encre rechargeable PIXMA G Séries de Canon : Canon PIXMA G6040 / Canon PIXMA G5040 & PIXMA GM2040. La toute dernière gamme Canon d'imprimantes à réservoir d'encre rechargeable à grand volume, permet aux petites entreprises ou aux bureaux à domicile de bénéficier d'une productivité rentable et de rendements d’impression élevés, sans avoir à faire de compromis sur la qualité des documents. En savoir plus sur les produits : http://bit.ly/2rqMvkj & http://bit.ly/37DITw2 & http://bit.ly/2qLJxXH

Tout au long de la Discovery Week, Canon offrira des services gratuits de vérification et de nettoyage d’appareils photos et de caméras pour tous ses utilisateurs. Les appareils photo Canon sont adaptés aux environnements sauvages et dynamiques dans lesquels nos photographes pourraient se rendre, mais il faut néanmoins prendre soin de son équipement. Du lundi 25 au jeudi 28, le service gratuit de vérification et de nettoyage des appareils photo aura pour but d'aider les utilisateurs à découvrir pourquoi il est important de maintenir leurs appareils Canon en parfait état.

« Le succès incroyable des précédentes Canon Discovery Week nous encourage à étendre l'événement à de nouveaux marchés disposant de communautés Canon soudées, » a conclu Amine Djouahra, Directeur Commercial & Marketing - B2C, Canon Central and North Africa. « La Discovery Week nous est chère parce que nous pouvons interagir directement avec les utilisateurs, comprendre leurs besoins et leur faire découvrir tout le potentiel de nos derniers produits. C'est l'occasion pour la communauté Canon locale, à la fois l’équipe et les utilisateurs, de se réunir pour célébrer notre passion de la photographie dans ce beau pays. »

Contact presse :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

Email : mai.youssef@canon-me.com

À propos de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA) :

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) (Canon-CNA.com) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La création de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société au niveau national.

La division CCNA reflète également l’engagement de Canon de se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs attentes dans un marché africain en pleine évolution. Canon est présent sur le continent africain depuis plus de 15 ans au travers de ses distributeurs et partenaires, qui ont su créer une solide base de clientèle et de distribution dans la région.

CCNA garantit la fourniture de produits technologiques de pointe et de haute qualité répondant aux exigences et à l'évolution constante du marché africain. Forte d’une centaine d’employés, CCNA gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays africains.

Canon a pour philosophie d’entreprise le concept japonais de Kyosei, qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ».

Pour plus d’informations, visiter le site www.Canon-CNA.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/announcing-t...