Lancement de la première usine de fabrication de bouteilles à gaz au Cameroun : Une étape majeure vers l'autonomie industrielle du pays

Dotée d'équipements de dernière génération, l'usine PROGAZ Unit a la capacité de produire 600 000 bouteilles de gaz par an, répondant ainsi aux besoins croissants du marché national et permettant de réduire considérablement les importations. Cette prouesse technologique s'inscrit dans la volonté du groupe Métales de contribuer à la modernisation de l'industrie camerounaise et à l'émergence d'un savoir-faire local de pointe.



Au-delà de sa dimension technologique, l'usine PROGAZ Unit revêt une importance socio-économique majeure. La construction de cette infrastructure a nécessité un investissement de 18 milliards de francs CFA et a permis la création de 250 emplois directs et indirects. Ce projet d'envergure contribue ainsi à la dynamique de développement économique et à la lutte contre le chômage au Cameroun.



Avec l'inauguration de cette usine, le groupe Prometal confirme son ambition de se positionner comme un leader mondial de la sidérurgie. La maîtrise de la chaîne de production des bouteilles à gaz, de la fabrication de l'acier à la commercialisation du produit fini, constitue un atout stratégique indéniable pour le groupe, lui permettant d'accroître sa compétitivité sur le marché international.



L'avènement de PROGAZ Unit marque une étape cruciale dans la marche du Cameroun vers l'autonomie industrielle. La fabrication locale des bouteilles à gaz permet de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, de stimuler l'économie nationale et de créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Ce projet d'envergure illustre la volonté du Cameroun de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur industriel africain.