Lancement des travaux du premier centre commercial régional du Cameroun

Actis ([www.Act.is](http://www.act.is/)), un important fonds d’investissement leader sur les marchés émergents, vient de lancer les travaux de construction du « Douala Grand Mall & Business Park », le premier centre commercial et de loisirs régional du Cameroun. Développé par Actis et son partenaire local Craft Development, Douala Grand Mall comprendra 18.000 m² de commerces et […]

Actis ([www.Act.is](http://www.act.is/)), un important fonds d’investi...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...