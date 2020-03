Lancement du Beach Rugby Océan Indien Festival 2020

Le Beach Rugby Océan Indien Festival sera lancé lors d’une première étape à l’Ile Maurice le Samedi 28 Mars 2020 sur la plage de Tamarin. Ce festival sera le lieu de rencontre pour les professionnels, amateurs et passionnés du ballon ovale. Les étapes auront lieu à L’île Maurice, l’île de la Réunion, Madagascar et l’île Rodrigues. L’évènement sera coorganisé par 974 Action Réunion représenté par Claude Henry, la Rugby Union Mauritius (RUM) (http://MauritiusRugby.org/) et Racing Republic spécialisé dans l’organisation d’événement sportifs et représenté par Albert d’Unienville.

Claude Henry- 974 Action- île de la Réunion nous fait la déclaration suivante :

« Le Beach Rugby est formidable ! C’est avant tout un sport fun, cet événement sera une première pour l’océan Indien et notre but est de promouvoir ce magnifique sport et d’y contribuer à son développement sur nos îles. A la Réunion, nous sommes l’organisateur du ‘’Esprit Beach Océan Indien’’ qu’on organise chaque année depuis 2007. Avec Albert et la RUM nous avons aussi organisé des tournois à l’Ile Maurice de 2009 à 2012. Notre but aujourd’hui est de relancer ce tournoi en le donnant une dimension régionale en incluant Madagascar et l’île Rodrigues. La RUM nous a toujours soutenue pour ce projet en permettant d’ouvrir l’activité au plus grand nombre afin de favoriser les échanges et nous les remercions pour cela. »

La Rugby Union of Mauritius : un rôle clef dans la promotion du Beach Rugby Jean-Baptiste Gobelet, Directeur Technique de la RUM nous fait la déclaration suivante :

« Le Beach Rugby est un formidable événement pour la promotion du rugby ainsi que son développement. La Rugby Union Mauritius a toujours soutenu cette dynamique permettant d'ouvrir l'activité rugby au plus grand nombre ».

Albert d’Unienville- Racing Republic- île Maurice nous fait la déclaration suivante :

« Notre but est de continuer à développer avec nos partenaires les événements sportifs à l’île Maurice. Ce Beach Rugby Ocean Indien permettra de renforcer la synergie entre les acteurs du sport de l’océan Indien, consolider la promotion de nos îles comme des destinations sportives de premier choix et surtout permettre des échanges entre les équipes des différentes Iles. Je tiens à remercier vivement la Rugby Union of Mauritius pour son support et son engouement ainsi que nos sponsors et partenaires. La vision de Racing Republic qui est de - Construire un monde meilleur au travers des valeurs du sport - prends là encore tout son sens ! ».

La Compétition

Des matchs 5 Vs 5 juniors (Féminin et Masculin)

Les Équipes ‘Franchisées’ auront tout intérêt à participer au maximum d’étapes pour cumuler des points et prétendre au Trophée de L’Océan Indien.

Les inscriptions sont limitées : il y aura des Open Men & Open Women

Nous encourageons les équipes, club ou entreprises à participer au festival.

Les Etapes

Étape 1 – île Maurice -28 mars 2020 – lancement du projet et de l’évènement. Animations, moments festifs et conviviaux !

Étape 2- Madagascar (à confirmer)

Étape 3 – île de la Réunion -12 septembre 2020

Étape 4- île Maurice -12 décembre 2020

Étape 5 - ile Rodrigues -30 mai 2021

Contacts de Presse :

Ile de la Reunion

Claude Henry - 974 Actions Reunion

Email : hc97434@gmail.com

Tel. : +262 06 92 00 43 00

Ile Maurice

Albert d’Unienville

Racing Republic

Email : albert.dunienville@racingrepublic.mu

Tel. : +230 54 73 15 70

