Lancement du projet Get Into Rugby (GIR) Nord par la formation des formateurs

Le président de la Fédération Togolaise de Rugby (FTR), M. BEDINADE Ludovic a officiellement lancé le projet Get Into Rugby (GIR) Nord ce samedi 07 novembre 2019. C’était à l’occasion d’un atelier de formation des formateurs qui auront à charge la mise en œuvre de ce projet dans la partie septentrionale du pays les 11 et 12 décembre prochains.

S’inscrivant dans le cadre des activités « Impact Beyond » de la coupe du monde de rugby japon 2019, GIR NORD veut faire faire de la partie nord du Togo un second pôle de développement du rugby au Togo. Ce projet qui marque l’effectif démarrage des activités du nouveau bureau exécutif de la FTR, vient à point nommé palier le délaissement total des équipes de rugby de la région nord du pays, et relancer la pratique du rugby dans toutes les régions économiques du Togo.

« Ce projet n’est que le début d’une panoplie d’activités conçues pour être exécutées durant l’année 2020. Il consiste d’abord à former les éducateurs qui seront à leur tour les formateurs sur le terrain pour les écoles de rugby de l’intérieur du pays, à travers l’initiation au rugby. Les jeunes enfants des quatre villes ciblées par le projet vont connaitre le rugby, toucher au ballon, avoir une idée de base du rugby pour pouvoir aller jouer dans un club », a déclaré le président de la FTR.

Au menu de cet atelier de formation, les futurs formateurs des enseignants d’EPS et entraineurs de clubs de rugby, au total six (06) ont été outillés sur des modules qui ont trait au GIR, un programme de World Rugby qui permet d’amener plus de personnes à la pratique du rugby. Il est essentiellement marqué par trois phases, que sont ‘essayer, jouer et rester’.

« Ces futurs formateurs seront outillés sur les modules de ce programme en lien avec l’initiation en milieu scolaire, les choses basiques, la prise en charge, l’animation en toute sécurité », a confié pour sa part Ouro Koumoni Mahawiya, Directeur technique national de la FTR, et formateur des formateurs.

Ils seront chargés à leur tour de former une quarantaine d’éducateurs et de professeurs de sport dans les quatre villes ciblées par le projet et d’organiser des activités GIR dans chaque localité ciblée et les premières séances de création d’écoles de rugby. Ils vont par ailleurs qu’animer des initiations au rugby à près de 500 enfants par ville.

Ils auront également en charge la coordination des activités des nouveaux sites GIR, la mise en place des compétitions entre les EDR du nord et une compétition nationale des EDR du Togo, de même que la vision de jumelage des EDR aux clubs séniors du nord.

Get Into Rugby Nord vise in fine à créer et structurer 8 écoles de rugby à Atakpamé, Sotouboua, Sokodé, Kara, dans le septentrion du Togo, créer 8 sites GIR Togo et 4 clubs séniors (1 club supplémentaire par villes), et élargir la cartographie du rugby Togolais (4 régions sur 5).

