Lancement officiel des travaux du périmètre irrigué de Ndjamena-Fara : Un nouveau dynamisme pour l'agriculture tchadienne

Le périmètre irrigué de Ndjamena-Fara s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement agricole du Tchad, qui vise à moderniser et à diversifier l'agriculture afin de garantir la sécurité alimentaire et de stimuler la croissance économique.



Ce projet permettra d’accroître la production agricole de manière significative, en particulier de riz, de maïs et de légumes, créer des emplois dans le domaine de l'agriculture, en amont et en aval de la production, améliorer les revenus des agriculteurs et des éleveurs de la région et contribuer à la sécurité alimentaire du pays en réduisant la dépendance aux importations de produits alimentaires.



Le lancement des travaux du périmètre irrigué de Ndjamena-Fara témoigne de l'engagement fort du gouvernement tchadien à développer le secteur agricole et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ce projet, qui a nécessité un investissement important, est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les populations locales.



Le périmètre irrigué de Ndjamena-Fara devrait insuffler un nouveau dynamisme à la région de Hadjer-Lamis, en stimulant l'activité économique et en créant des opportunités pour les jeunes. Ce projet contribuera également à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la pauvreté.



Le gouvernement tchadien encourage les investisseurs à s'impliquer dans le développement du secteur agricole afin de contribuer à la modernisation et à la diversification de l'agriculture tchadienne.



Le lancement officiel des travaux du périmètre irrigué de Ndjamena-Fara constitue une étape importante dans le développement agricole du Tchad. Ce projet structurant devrait avoir un impact positif significatif sur la production agricole, les revenus des agriculteurs, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations rurales.