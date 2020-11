Lancement virtuel officiel de l’Observatoire de Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) pour le partage de connaissances et d'innovations (KIX) sur les réponses à la COVID-19 dans les systèmes éducatifs en Afrique

Au milieu de la crise sanitaire actuelle de la COVID-19, un Consortium comprenant l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) et le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA) avec le soutien technique de l'Institut de l'UNESCO pour les Statistiques (ISU), a été mis en place afin de développer et de gérer l'Observatoire de partage de connaissances et d'innovations (KIX) sur les réponses à la COVID-19 dans les systèmes éducatifs en Afrique du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE).

L'observatoire KIX se concentrera sur la collecte, la synthèse et la mobilisation d'informations et de preuves sur les réponses à la COVID-19 dans l'enseignement primaire et secondaire pour éclairer les politiques et les pratiques dans 41 pays membres du GPE sur le continent africain

Le Consortium lancera officiellement l'Observatoire KIX le mardi 17 novembre à 12h00 (GMT) via l’application Zoom. https://bit.ly/2Uw2nND

« L'Observatoire KIX est un guichet unique pour l'apprentissage et le partage d'informations et de connaissances pour promouvoir des politiques, des stratégies et des pratiques qui ont fait leurs preuves pour répondre efficacement aux besoins créés par la COVID-19 et pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs en Afrique face à d'éventuelles pandémies ou crises futures. C'est pourquoi nous exhortons tous les ministres africains de l'éducation ainsi que les instituts de recherche, les partenaires au développement, les ONG, les groupes locaux d'éducation et les experts en éducation à soutenir et à promouvoir notre Observatoire », a déclaré M. Albert Nsengiyumva, Secrétaire exécutif de l'ADEA.

La réunion virtuelle sera l'occasion pour les pays membres du PME – représentés par certains ministres de l'éducation – de partager les derniers efforts et stratégies entrepris pour la réouverture des établissements d'enseignement et d'apprentissage.

Le lancement vise également à fournir un cadre pour le développement de partenariats qui aideront à faire progresser et à renforcer la résilience des systèmes éducatifs en Afrique face à d'éventuelles futures pandémies ou crises.

Selon Dr. Rita Bissoonauth, chef de mission de l'UA / CIEFFA, « les écoles offrent généralement des espaces sûrs aux filles et aux jeunes femmes. Lorsqu'elles sont à l'école, elles sont moins susceptibles d'être forcées de se marier et d'être abusées sexuellement. Durant cette pandémie, cependant, les écoles ne sont pas là pour protéger les filles. Cette crise les exposera probablement à des risques plus élevés de violence et d'exploitation sexuelles, de traite, de mariage précoce, de travail forcé et d'exclusion sociale. Afin d'atténuer les préjudices causés aux filles et aux jeunes femmes, il est essentiel de forger et de favoriser des partenariats entre les principales parties prenantes de l'éducation pour faire progresser le développement et la mise en œuvre de politiques et des bonnes pratiques dans les États membres de l'UA ».

Environ 200 participants sont attendus pour assister au lancement virtuel de l'Observatoire KIX, y compris des ministres africains en charge de l'éducation, des partenaires au développement, des instituts de recherche, des représentants du secteur privé, des fondations, des organisations de la société civile et des médias.

L’Observatoire pour le partage de connaissances et d’innovations en éducation (KIX) est une initiative conjointe du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada. L'objectif de KIX est de renforcer les systèmes éducatifs nationaux et d'accélérer les progrès de l'éducation dans les pays du Sud en comblant les lacunes en matière de connaissances, en améliorant l'accès aux données factuelles et en renforçant les systèmes pour soutenir la production et l'adoption de preuves et d'innovations dans les pays membres du GPE.