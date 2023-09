Le Bénin "ne connaît aucune forme de Coronavirus variant omicron XBB" (gouvernement)

Dans son communiqué, le ministre de la Santé a clairement déclaré : "Il circule actuellement sur les réseaux sociaux de fausses informations faisant état de l'apparition au Bénin d'une forme de Coronavirus variant omicron XBB, très mortel. Aucun cas de cette forme de coronavirus n'a été détecté dans notre pays." Il a ensuite appelé la population à ne pas accorder de crédit à ces rumeurs qui pourraient entraîner une psychose inutile.



Le ministre a également invité la population au calme et à la sérénité, les encourageant à poursuivre leurs activités quotidiennes normalement. Cette clarification vise à apaiser les inquiétudes et à assurer à la population que le gouvernement est attentif à la situation sanitaire et qu'aucune menace sérieuse n'est présente pour le moment.



Il est essentiel de suivre les informations officielles du ministère de la Santé et des autorités sanitaires pour obtenir des mises à jour précises sur la situation épidémiologique. Le Bénin, comme de nombreux autres pays, reste vigilant face à la pandémie de COVID-19 et prend des mesures appropriées pour protéger la santé publique.