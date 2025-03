Le CAMES se dote d'un nouveau bureau pour son Comité Consultatif Général

Composition du Nouveau Bureau

Président : Pr Félicien Avlessi , Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi

: Pr , Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi Vice-Président : Pr Gerard Gresenguët , Recteur de l'Université de Bangui

: Pr , Recteur de l'Université de Bangui Rapporteur Général : Dr (MC) Mahamat Saleh Daoussah Haggaar , Président de l'Université de N'Djaména

: Dr (MC) , Président de l'Université de N'Djaména Rapporteur Adjoint : Pr Mohamed Sahar Traoré, Directeur Général de l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée

Rôle du CCG

À l'issue de la 14ème Réunion extraordinaire du Comité Consultatif Général (CCG) du CAMES, qui s'est tenue à Niamey, au Niger, un nouveau bureau a été élu le 26 février 2025.Les Recteurs, Présidents et Directeurs Généraux d'Universités publiques et privées, ainsi que les Directeurs d'Institutions académiques et de recherche inter-États, venus de 13 pays membres du CAMES, ont désigné à l'unanimité les quatre membres suivants, qui composeront ce bureau pour une durée de trois ans renouvelables :Le Comité Consultatif Général joue un rôle crucial en tant qu'instance d'appui, de conseil et de supervision du CAMES, visant à renforcer la coopération et la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays membres.Cette nouvelle élection marque une étape importante dans la gouvernance académique au sein du CAMES et témoigne de l'engagement des membres à promouvoir l'éducation et la recherche dans la région.