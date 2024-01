Le CEDPE recrute des experts en climat, sécurité et environnement au Cameroun et en RCA

De préférence, ces experts devraient appartenir à des institutions de recherche. Ils sont invités à rejoindre un groupe d'experts, qui est formé en consortium, dans le cadre d'un projet visant à étudier les interactions entre le climat, la sécurité et l'environnement. La durée du projet est de six mois, avec une période de travail de cinq mois pour chaque expert.Sur une période de cinq mois, chaque expert peut s'attendre à un revenu total d'environ 1 000 000 de Francs CFA (200.000 FCFA x 5). Les paiements seront effectués mensuellement en fonction des résultats obtenus.Les enquêtes seront réalisées par un groupe d'enquêteurs mis à la disposition de l'expert. Le travail de l'expert consistera à superviser ces enquêtes et à utiliser les informations collectées pour contribuer à l'étude.Le caractère sérieux de ce projet implique qu'il est impératif de faire le choix de l'expert avec la plus grande attention.L'expert aura également la responsabilité de recruter cinq enquêteurs, qui seront déployés sur le terrain dans trois zones différentes pour mener des enquêtes d'une durée de 5 à 6 jours chacune. Chaque enquêteur recevra une rémunération quotidienne totale de 20 000 francs CFA, couvrant les perdiems, les frais de restauration et d'hébergement.La feuille d'enquête sera fournie à l'expert, qui pourra l'adapter légèrement pour la contextualiser en fonction des spécificités de son pays.Nous aurons besoin de 2000 feuilles d'enquête ainsi que d'une vidéo mettant en avant quelques-unes des personnes interrogées.Cette offre est valable jusqu'au samedi 6 janvier 2024. Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre CV, une lettre de motivation et une copie de votre diplôme par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]