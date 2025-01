Le CHU-R de N'Djaména se tourne vers l'avenir : un plan ambitieux pour améliorer les soins

Le Centre Hospitalier Universitaire La Renaissance (CHU-R) de N'Djaména a tenu son conseil d'administration ce samedi 25 janvier 2025, sous la présidence du ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les activités de l'établissement et de définir les perspectives pour l'année à venir.





Un bilan positif et des ambitions pour l'avenir





Le directeur général du CHU-R, Dr Daoud Salim Mahamat, a présenté un bilan positif de l'année écoulée, mettant en avant les avancées réalisées dans différents domaines tels que la qualité des soins, la recherche et la formation. Il a également présenté les projets en cours, notamment la construction de nouveaux bâtiments, l'acquisition de nouveaux équipements et le développement de nouveaux services.





Pour l'année 2025, l'établissement s'est fixé des objectifs ambitieux :



Améliorer la qualité et la sécurité des soins: En renforçant les protocoles de soins, en investissant dans la formation du personnel et en améliorant l'équipement médical.

Développer la recherche et l'enseignement: En encourageant la recherche clinique et en renforçant les partenariats avec les universités.

Moderniser les infrastructures: En poursuivant les travaux de construction et de rénovation des bâtiments.

Diversifier les partenariats: En développant des collaborations avec des institutions internationales pour renforcer les capacités de l'établissement.



Le soutien du gouvernement





Le ministre de la Santé Publique a salué les efforts du CHU-R et a réaffirmé le soutien du gouvernement à cet établissement. Il a souligné l'importance de moderniser le système de santé tchadien et de renforcer le rôle des hôpitaux universitaires dans la formation des professionnels de santé et dans la recherche.





Les défis à relever





Malgré les progrès réalisés, le CHU-R fait face à de nombreux défis, notamment un manque de ressources financières et humaines. Les administrateurs ont ainsi plaidé pour une augmentation des subventions de l'État afin de permettre à l'établissement de mener à bien ses missions.







Le CHU-R de N'Djaména joue un rôle essentiel dans le système de santé tchadien. Les décisions prises lors de ce conseil d'administration témoignent de la volonté des autorités de renforcer le rôle de cet établissement et d'améliorer la qualité des soins offerts à la population.