Le COVID-19 Therapeutics Accelerator octroie 20 millions de dollars à titre de subventions initiales pour le financement d’essais cliniques

Les partenaires du COVID-19 Therapeutics Accelerator ont annoncé aujourd’hui l’octroi de 20 millions de dollars à trois établissements – l’Université de Washington, l’Université d’Oxford et l’Institut d’immunologie de La Jolla – pour financer des essais cliniques visant à identifier des immunothérapies très puissantes pour contrer la pandémie de COVID-19. Ces subventions… Read more on https://africa-newsroom.com/press/covid19-therapeutics-accelerator-awards-20-million-in-initial-grants-to-fund-c...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...