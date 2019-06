Le Cameroun veut faciliter le transit des marchandises entre Douala et N'Djamena

Les autorités camerounaises souhaitent réduire le nombre de postes de contrôle dans la région de l'Est. C'est ce qui ressort d'une séance de travail du gouverneur de la région de l'Est, ‎Grégoire Mvongo, avec les membres du comité interministériel ad hoc en charge de la question.



Dans un courrier daté de lundi 3 juin, le gouverneur demande à tous les préfets de la région de l'Est de "bien vouloir prendre, dans les meilleurs délais possibles, les dispositions qui s'imposent en vue de la réduction drastique des postes de contrôle situés sur les axes routiers relevant de vos unités de commandement. respectives."



Cette décision qui devrait favoriser les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad, diminuera les multiples complications auxquelles font face les transporteurs.