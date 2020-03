Le Cap : annulation des célébrations publiques de la Journée internationale du jazz le 30 avril pour cause de COVID-19

En raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de coronavirus, les célébrations de la Journée internationale du jazz au Cap, hôte mondial 2020 avec d'autres villes d'Afrique du Sud, n'auront pas lieu comme prévu, notamment le concert mondial All-Star du 30 avril.

Cette décision a été prise en réponse aux directives sanitaires officielles du pays. Elle reflète la haute priorité accordée par l'UNESCO à la santé et à la sécurité de toutes les personnes concernées, de son partenaire l'Institut de jazz Herbie Hancock, et des organisateurs locaux - notamment la Spin Foundation, la ville du Cap, les ministères et départements sud-africains, ainsi que les collectivités locales.

La Journée internationale du jazz sera néanmoins célébrée le 30 avril, principalement en ligne. Des ressources, des informations et des idées sur la manière de célébrer la Journée internationale du jazz sont disponibles sur jazzday.com, où les amateurs et les praticiens du jazz sont invités à publier leurs vidéos et leurs enregistrements audio. D'autres formes virtuelles de participation pour montrer la solidarité avec toutes les personnes touchées par le défi sanitaire actuel sont également les bienvenues. Les organisateurs et les participants sont incités à concevoir des moyens créatifs pour célébrer le jazz et son message unificateur tout en minimisant le risque d'exposition au COVID-19.

Les précédentes éditions du All-Star Global Concert, ainsi qu'un forum virtuel présentant des artistes de renom et des diffusions de contenu exclusif seront également mis en ligne sur jazzday.com le 30 avril.

Instituée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011 et reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale du jazz réunit tous les 30 avril les pays et les communautés du monde entier pour célébrer le jazz et souligner le rôle de la musique dans l'incitation au dialogue, la lutte contre la discrimination et la promotion de la dignité humaine. La Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche des milliards de personnes chaque année.