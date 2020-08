Le Caucus des parlementaires de la Tshuapa satisfait des mesures arrêtées par le Gouvernement pour développer leur province

Le Caucus des Députés Nationaux et Sénateurs originaires de la province de la Tshuapa, a porté devant le Premier Ministre ce samedi 15 Août 2020, les problèmes liés au développement de leur province. C’était au cours d’une séance de travail que le chef du Gouvernement a présidé à l’immeuble du Gouvernement en présence des quelques membres de l’Exécutif central notamment le VPM, Ministre du Budget, le VPM, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le Ministre d’Etat, Ministre de l’EPST, le Ministre des Finances, le Vice-Ministre de l’intérieur, le Vice-Ministre des Transports et Voies des communications, le Vice-Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, ainsi que le DG de l’OVD et Celui de l’Office des Routes.

Selon le Député National Jacques NDJOLI, qui a conduit cette délégation, les questions abordées lors de cette question sont entre autres le désenclavement de la nationale numéro 8, la construction des hôpitaux et des dépôts pharmaceutiques ainsi que des écoles et universités. Au delà ces questions prioritaires, la réunion s’est penchée aussi sur la traçabilité de fonds générées par l’exploitation forestière dans la province de la Tshuapa.

Des mesures urgentes ont été prises, car le Premier Ministre Ilunga a prévu dans son programme d’action le développement à la base. Pour répondre à la préoccupation des populations de cette province sur le point des infrastructures routières, le VPM, Ministre des ITPR et l’Office des Routes ont pour mission d’évaluer rapidement la route nationale numéro 8, afin que le Gouvernement central décaisse le fonds nécessaire pour sa réhabilitation, a déclaré le Sénateur Guy Loando. Dans le cadre du suivi des options levées lors de cette réunion, il a été décidé que ce caucus des élus ressortissants de la Tshuapa, continue les discussions avec chaque ministre sectoriel pour qu’une feuille de route soit adoptée le plus vite possible.