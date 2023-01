Le Comité Olympique Sportif Tchadien prime 40 athlètes

Le Comité Olympique Sportif Tchadien (COST) a récompensé le 13 janvier 2023 les meilleurs athlètes de la semaine d'excellence sportive organisée en décembre dernier.



Au total, 40 athlètes des différentes disciplines sportives ont reçu chacun une enveloppe, y compris leur fédération, pour avoir participé à ces Jeux de brassage.



Me Tchang Wei Tchang a remercié le COST pour cette initiative louable qui a permis à nos athlètes de se frotter et de se mesurer les uns aux autres. Nous osons croire que cela va continuer en 2023 et pourquoi pas dans les années suivantes, afin que le sport tchadien prenne son envol.



Adam Netcho, le directeur général adjoint du sport au ministère de la Jeunesse, du Sport, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, a déclaré : "Laissons nos querelles de côté et avançons, le seul vecteur de paix dont le monde entier a besoin aujourd'hui. Je vous exhorte à faire plus pour que nous participions aux Jeux Olympiques avec un grand pas."